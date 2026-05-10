Mercato RC Lens : Pierre Sage lâche une bombe sur son futur

Après avoir réussi à qualifier directement le RC Lens pour la prochaine Ligue des Champions, Pierre Sage s’est confié sur son avenir chez les Sang et Or. Le coach de 47 ans veut poursuivre l’aventure lensoise la saison prochaine.

Mercato : Pierre Sage envoie un message clair au RC Lens

Auteur d’un excellent travail depuis son arrivée en juillet 2025, Pierre Sage a réussi à assurer au minimum la deuxième place du classement de Ligue 1 grâce à son succès face au FC Nantes le vendredi soir (1-0). Le RC Lens va donc retrouver la plus prestigieuse des compétitions européennes, la Ligue des Champions, la saison prochaine. Auréolé de ce bon résultat, Pierre Sage veut continuer son travail sur le banc des Sang et Or lors de l’exercice 2026-2027.

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Dans une interview accordée à Téléfoot ce dimanche, l’ancien manager de l’OL a notamment déclaré : « sur le banc de Lens la saison prochaine ? Il y a de grandes chances oui. Le contrat court sur deux années encore. Après vous savez, on est dans un milieu, où tout bouge très vite, je l’ai appris à mes dépens la saison dernière. Il y a beaucoup de choses positives qui me laissent penser qu’on va continuer comme ça. » Sauf énorme surprise, l’histoire va continuer entre le RC Lens et Sage, qui pense toujours à son ancien club.

Pierre Sage veut revenir à Lyon

Licencié par l’Olympique Lyonnais l’année dernière, Pierre Sage n’a jamais caché son envie de revenir sur le banc des Gones à l’avenir. Arrivé en tant que directeur du centre de formation en juillet 2023, le technicien français n’aura occupé ses fonctions que quelques mois avant de prendre les commandes de l’équipe première en novembre de cette même année.

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En fonction de novembre 2023 à janvier 2025, il a finalement été écarté par John Textor suite à une chute des résultats et une élimination surprise en Coupe de France. Remplacé par Paulo Fonseca après des tractations menées dans l’ombre, Sage part pourtant sans amertume. Aujourd’hui sur le banc du RC Lens, l’ancien du Red Star garde l’intime conviction que son histoire dans le Rhône n’est pas terminée.

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« Diriger à nouveau Lyon ? Je l’ai toujours dit, je ne m’en suis jamais caché. Selon moi, l’histoire s’est finie dans des conditions qui méritent qu’on se revoie. Peur de la réaction des Lensois ? J’espère juste une chose : que les gens soient capables de faire la part des choses. Il y a le coup de sifflet qui lance les hostilités, mais avant et après, on reste des gens normaux », a rappelé Pierre Sage, qui a été très claire sur son futur proche au RC Lens, où il est sous contrat jusqu’en juin 2028.