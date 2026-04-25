‎OM : La terrible menace qui fait trembler Marseille

‎‎Le ciel s’assombrit dangereusement au-dessus de l’OM. À quatre journées de la fin de la saison, le club du Vélodrome n’a plus le droit au faux pas et la réception de l’OGC Nice ressemble déjà à une finale sous haute tension, avec en toile de fond une menace sportive et surtout financière qui glace tout Marseille.

‎Un OM en chute libre au pire moment

‎Il y a encore quelques semaines, l’Olympique de Marseille regardait le podium avec ambition. Aujourd’hui, le club phocéen se retrouve cinquième et voit la Ligue des champions s’éloigner à grande vitesse. La défaite à Lorient a laissé des traces, tant dans les têtes que dans les chiffres. ‎Le plus inquiétant n’est pas seulement le classement, mais le contenu proposé.

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Pierre Ménès n’a pas mâché ses mots sur la question : « Cela laisse planer des gros doutes sur l’avenir de l’OM », a-t-il déclaré dans une vidéo sur sa chaîne Youtube. Une sortie lourde de sens, qui traduit le malaise actuel autour d’une équipe en perte de souffle au moment où les jambes devraient répondre.

‎Le signal d’alarme lancé sur le plan physique

‎L’ancien consultant pointe un problème précis : l’état athlétique de l’effectif. Selon lui, une équipe qui ne dispute plus qu’une rencontre par semaine ne peut pas afficher une telle fragilité dans l’intensité et les duels. « Il faudra quand même se demander comment une équipe qui ne joue désormais plus qu’un match par semaine, présente un contenu physique aussi faible », fait-il remarquer.

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Derrière cette phrase, c’est toute la gestion du vestiaire qui est questionnée, y compris les choix impulsés en interne. ‎Le regard se tourne naturellement vers Mehdi Benatia et le staff, accusés de vouloir provoquer un électrochoc dans l’urgence. À Marseille, on le sait, quand la panique s’installe, les décisions deviennent parfois plus émotionnelles que stratégiques.

‎La vraie menace : un séisme économique

‎Que risque l’OM sans C1 ? La réponse est brutale : une cure d’austérité. Pierre Ménès annonce la couleur : « McCourt va réclamer 100M€ de vente et faire peu d’investissement ». ‎Autrement dit, une non-qualification pourrait forcer Marseille à vendre ses actifs majeurs lors du mercato. Cette perspective ferait vaciller le projet sportif porté ces dernières saisons, avec moins de marge de manœuvre pour recruter et conserver les cadres.

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« Je ne suis pas certain que Stéphane Richard va demander à McCourt de dépenser beaucoup d’argent. Je pense même qu’il n’est pas du tout là pour ça et plus pour faire des économies avec un club beaucoup trop dépensier, surtout par rapport aux résultats qu’il y a », a-t-il poursuivi. Dimanche face à Nice, l’OM ne défendra pas seulement trois points : il défendra son modèle, son ambition et peut-être même son futur immédiat.