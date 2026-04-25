Mercato PSG : Une offre dingue tombe pour un buteur  

Gonçalo Ramos envisage de quitter le PSG lors du prochain mercato estival. Un géant de Serie A tente le coup pour renforcer sa ligne offensive.

Mercato PSG : Un cador italien craque pour Gonçalo Ramos

La Juventus flaire un coup à Paris. Le club turinois cible désormais Gonçalo Ramos, l’attaquant portugais du PSG, pour renforcer son secteur offensif dès le prochain mercato.

Paris a misé gros sur lui. Arrivé du Benfica Lisbonne à l’été 2023, le joueur a vu son option d’achat de 65 millions d’euros levée. Malgré cet investissement et une efficacité redoutable devant le but, le statut de titulaire indiscutable lui échappe encore sous les ordres de Luis Enrique. Cette situation qu’il vit au Paris SG attire l’attention de certains géants européens qui le suivaient depuis des mois. C’est un finisseur sous-exploité.

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Le journal Corriere dello Sport confirme l’intérêt de la Juventus. Pour le club italien, Ramos a les atouts pour animer l’attaque la saison prochaine. Les dirigeants piémontais privilégieraient une arrivée sous la forme d’un prêt, une solution jugée plus viable économiquement pour attirer le joueur de 24 ans. Mais attention, il y a une concurrence XXL.

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La Juve n’est pas seule sur le dossier. Si Gonçalo Ramos reste lié au Paris SG jusqu’en 2028, son profil séduit partout en Europe. En Espagne, le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid surveillent sa situation. En Italie, l’AC Milan lui fait aussi des yeux doux. En Angleterre, Newcastle dispose des moyens pour s’aligner. Les pensionnaires du Parc des Princes auraient déjà tranché. En cas d’offre alléchante, le Portugais va partir cet été.