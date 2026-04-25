‎Mercato ASSE : Sainté tient son futur buteur pour 10M€ ?

‎‎L’ASSE avance ses pions avec ambition en vue du prochain mercato estival, et un nom revient avec insistance dans les couloirs de Geoffroy-Guichard : Lassine Sinayoko. Auteur d’une saison solide, l’attaquant d’Auxerre apparaît comme la cible idéale pour porter les espoirs offensifs des Verts, avec un investissement estimé à 10 millions d’euros.

‎Mercato ASSE : KSV veut frapper fort avec Sinayoko

‎Du côté de l’ASSE, ce dossier en dit long sur les nouvelles ambitions du club. Longtemps pointée du doigt pour sa prudence financière, la direction semble cette fois décidée à changer de braquet. Selon TransferFeed, le club du Forez serait prêt à miser 10 millions d’euros sur l’avant-centre. Ce qui n’a rien d’anodin, surtout pour un club qui prépare activement son retour au plus haut niveau.

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‎Lassine Sinayoko coche plusieurs cases essentielles : puissance, capacité à jouer dos au but et efficacité dans les trente derniers mètres. Ses statistiques de la saison, avec 8 buts et 3 passes décisives en Ligue 1, traduisent une constance précieuse. Pour Saint-Étienne, l’idée est claire : recruter un joueur immédiatement performant, pas un simple pari de laboratoire.

‎Sinayoko, le profil parfait pour la Ligue 1

‎Dans le jeu, le Malien offre exactement ce qui a parfois manqué aux Verts : une présence athlétique capable de peser sur les défenses. À 26 ans, il arrive à maturité, avec une expérience du très haut niveau français qui rassure forcément les recruteurs. ‎D’un point de vue tactique, son arrivée pourrait aussi redistribuer les cartes.

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Si Lucas Stassin ou Zuriko Davitashvili venaient à être sollicités dans le cadre d’un transfert cet été, Sinayoko représenterait une solution de premier ordre. C’est là toute la subtilité du dossier : renforcer sans attendre, tout en anticipant un éventuel départ majeur.

‎Un transfert stratégique, mais pas encore bouclé

‎Le point clé reste désormais la volonté du joueur. L’été dernier, un transfert vers le RC Lens avait échoué au dernier moment, preuve que son nom circule déjà parmi les clubs ambitieux de Ligue 1. Saint-Étienne devra donc convaincre sportivement, mais aussi sur le projet à moyen terme.

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‎L’AS Saint-Etienne veut un buteur confirmé pour sécuriser son avenir en Ligue 1. À 10 M€, le dossier Sinayoko ressemble moins à une rumeur qu’à une véritable déclaration d’intention. À Saint-Étienne, le mercato commence déjà à sentir la poudre… et les filets qui tremblent.