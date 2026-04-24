ASSE : C’est l’hécatombe ! Fin de saison pour un 5e joueur

La fin de saison est catastrophique à l’ASSE. Un cinquième joueur vient d’être déclaré indisponible à la veille du match contre Troyes. Sa saison semble également terminée.

ASSE : Le Cardinal souffre d’une lésion musulaire

Victime d’un alerte lors du match de l’ASSE contre le SC Bastia, samedi dernier, Julien Le Cardinal a été ménagé cette semaine à l’entraînement. Cependant, Philipe Montanier avait annoncé sa disponibilité pour le match contre l’ESTAC. Finalement, le défenseur central n’est pas parmi les joueurs convoqués pour la 32e journée de Ligue 2. Il est remplacé dans le groupe stéphanois par Joao Ferreira.

Alors que l’inquiétude grandit chez les supporters, dans la foulée de la publication de la liste de Philippe Montanier, Peuple-Vert confirme la tuile pour Julien Le Cardinal. Il souffre d’une lésion musculaire, précisément aux ischios-jambiers, selon les informations du média spécialisé.

Saision terminée pour Julien Le Cardinal

En attendant un éventuel communiqué médical de Saint-Etienne, la source annonce la fin de saison pour le joueur recruté à Brest en Ligue 1. Elle évoque « une blessure musculaire délicate qui nécessite du repos et met un terme prématuré à sa saison ».

Titulaire à 10 reprises en autant de matchs consécutifs disputés en Ligue 2, la recrue hivernale s’était imposée rapidement dans l’équipe des Verts. Il en était même le vice-capitaine, derrière Gautier Larsonneur.

Eymar, El Jamali, Jaber, Tardieu et maintenant Le Cardinal

Julien Le Cardinal est le cinquième joueur de l’ASSE, dont la saison est terminée à trois journées de la fin du championnat régulier. Paul Eymard (fracture du tibia), Nadir El Jamali (opéré et en rééducation), Mahmoud Jaber (adducteurs) et Florian Tardieu (souffrant du mollet) sont tous indisponibles jusqu’à la fin de la saison.

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En défense centrale, Philippe Montanier ne devrait pas trop s’inquiéter pour remplacer Julien Le Cardinal. Il peut compter sur Chico Lamba et Maxime Bernauer, qui sont revenus de blessure il y a quelques semaines. En revanche, l’absence de Jaber et de dans l’entrejeu est un vrai coup dur pour l’entraîneur de l’ASSE dans le sprint final décisif de la fin de saison.