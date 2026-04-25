Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré négocie un deal XXL

Le jeune milieu de terrain du Stade Rennais, Jordan James croule déjà sous les offres. Deux clubs de Premier League se positionnent pour le recruter cet été.

Mercato Stade Rennais : Jordan James, la pépite qui fait craquer l’Angleterre

Le Stade Rennais pourrait bientôt dire adieu à son joyau gallois. Le départ de Jordan James semble désormais inéluctable. Courtisé, le milieu de terrain breton attire tous les regards de la Premier League.

L’Angleterre l’appelle. Selon les révélations de L’Équipe, le départ du joueur gallois se précise de jour en jour. Crystal Palace et Everton sont les sérieux prétendants pour l’accueillir. Ces deux écuries, en quête de renforts pour leur entrejeu, surveillent de très près l’évolution du dossier.

À voir

Mercato PSG : Une offre dingue tombe pour un buteur

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Un départ à 20 M€ se précise

Pourquoi un tel engouement ? Le bilan du jeune talent impressionne les recruteurs britanniques. Prêté à Leicester cette saison, le milieu de 21 ans a brillé en Championship avec des statistiques marquantes : 11 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées en 33 rencontres. Ce rendement offensif justifie l’intérêt des Eagles et des Toffees.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Mercato Stade Rennais : C’est fait, un ailier sénégalais a signé

Mercato : le Stade Rennais subit un sale coup du PSG

À voir

‎OM : La terrible menace qui fait trembler Marseille

Rennes ne fermera pas la porte. Le club breton a déjà de nombreux cracks au milieu de terrain et acceptera donc de négocier son transfert. La direction française espère toutefois une offre conséquente, estimée entre 20 et 25 millions de livres sterling. Un montant qui récompenserait la progression d’un joueur prêt à tout casser en Angleterre. Sur Transfertmarkt, la valeur marchande de l’international gallois est estimée à 12 millions d’euros.