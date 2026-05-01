FC Nantes : Une piste surprise pour l’après Halilhodzic

‎Alors que le FC Nantes lutte encore pour sa survie en Ligue 1, la direction nantaise ne perd pas de temps. Waldemar Kita et son équipe préparent déjà l’avenir avec la piste qui mène à Stéphane Gili.

‎FC Nantes : Stéphane Gili, le futur entraîneur des Canaris ?

Alors que Vahid Halilhodzic a été rappelé pour sauver le FC Nantes de la relégation, l’opération ne semble pas se dérouler comme prévu. Les Canaris sont au bord de la Ligue 2 et la direction se prépare à toutes les éventualités. En ce sens, elle cherche déjà le futur coach avec plusieurs noms cochés. Parmi eux figure Stéphane Gili selon Foot Mercato.

Lire aussi : C’est terminé, Vahid Halilhodžić part du FCN le cœur lourd

À voir

Mercato OL : Réaction glaciale de Puel au départ de Boudache

‎Derrière l’intérêt pour l’ancien entraîneur du Paris FC se cache un calcul froid et lucide. Le technicien de 52 ans n’est pas un nom qui fait rêver les tribunes de la Beaujoire mais il possède quelque chose de précieux : la connaissance intime de la Ligue 2 et la capacité à en sortir.

Lire aussi : Mercato FC Nantes : C’est confirmé, Kita a trouvé son sauveur

C’est précisément lui qui a propulsé le Paris FC dans l’élite l’été dernier, avant d’être remplacé par Antoine Kombouaré, débarqué du FCN, en cours de saison. Si les Canaris descendent, son profil deviendrait logiquement une priorité. Toutefois, Gili ne semble pas être la priorité du club de la Beaujoire.

Lire la suite sur le FC Nantes :

FC Nantes : Pluie de forfaits confirmés avant l’OM

À voir

Mercato Stade Rennais : 4 gros départs déjà programmés ?

Mercato FC Nantes : Une offre inattendue pour Dehmaine Tabibou

‎La piste Olivier Pantaloni, en partance de Lorient, reste la plus médiatisée. Mais l’émergence du nom de Gili révèle une vérité que Nantes n’ose pas encore formuler clairement : le club se prépare à vivre en Ligue 2. Choisir dès maintenant un entraîneur bâtisseur plutôt qu’un sauveur serait peut-être, paradoxalement, la décision la plus saine que le FCN puisse prendre.