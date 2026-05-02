Mercato FC Nantes :  Kita veut céder un milieu de terrain

Un club de Ligue 1 veut piocher au FC Nantes lors du prochain mercato estival. Le milieu de terrain Dehmaine Tabibou ne suivra pas le FCN en Ligue 2.

Mercato FC Nantes : Dehmaine Tabibou vers le RC Lens cet été ?

Le Racing Club de Lens prépare déjà son mercato estival. Les recruteurs artésiens lorgnent avec insistance vers la Loire-Atlantique. C’est un jeune milieu de terrain du FC Nantes qui attire toutes les attentions dans le Nord.

Selon nos informations, Lens courtise activement Dehmaine Tabibou. Ce jeune talent de 21 ans s’est imposé comme une pièce maîtresse de l’entrejeu nantais cette saison. Fort de ses 28 apparitions toutes compétitions confondues, le joueur a su livrer de solides prestations sur le terrain.

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Le FC Nantes lui fait confiance. Preuve en est : son contrat s’étend jusqu’en juin 2030. Mais malgré cet engagement à long terme, le profil de Tabibou séduit les Sang-et-Or qui cherchent à renforcer leur milieu de terrain avec des éléments à fort potentiel. Le RC Lens veut grandir. Pour cela, la direction mise sur la jeunesse.

Le destin de Tabibou semble intimement lié aux résultats sportifs du FC Nantes. Si le club venait à basculer en Ligue 2, les verrous sauteraient. Une relégation offrirait un bon de sortie au milieu de terrain, rendant l’opération financièrement plus abordable pour les Sang et Or.

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Le club nordiste surveille la situation. Les dirigeants lensois souhaitent boucler ce dossier prioritaire sans tarder, surtout si la qualification pour la Ligue des Champions se confirme. Ils restent aux aguets, prêts à dégainer dès que le futur des Canaris sera scellé. Le RC Lens n’est pas seul. L’OGC Nice surveille également le jeune Nantais de très près. Cette concurrence promet une bataille acharnée pour obtenir la signature du joueur.