Mercato FC Nantes : Kita prépare une vente inattendue

À quelques semaines de l’ouverture du mercato estival, le jeune crack du FC Nantes, Yassine Benhattab croule sous les offres. Les dirigeants nantais se frottent les mains.

Mercato FC Nantes : Yassine Benhattab affole l’Europe

L’exode commence avant même le naufrage. Alors que le FC Nantes glisse inéluctablement vers la Ligue 2, ses jeunes pépites attirent déjà les regards des prédateurs du mercato. Au cœur des convoitises, l’ailier Yassine Benhattab s’apprête à devenir l’acteur majeur d’une vente lucrative pour les Canaris dès l’été 2026.

Le miracle n’aura probablement pas lieu. Ce samedi, face à l’Olympique de Marseille, le club de Loire-Atlantique joue sa survie lors de la 32e journée. Une défaite, ou même un nul si Auxerre s’impose contre Angers, scellera officiellement la descente du FC Nantes. Mais la direction nantaise n’attend pas le verdict pour agir. Elle prépare déjà un dégraissage massif.

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L’objectif est de renflouer les caisses. Tylel Tati et Matthis Abline devraient rapporter gros. Yassine Benhattab, actuellement prêté au Stade de Reims avec une option d’achat de 5 millions d’euros, suit cette même trajectoire de départ nécessaire. À 23 ans, le Marseillais de naissance cherche de la stabilité. Sous contrat avec Nantes jusqu’en 2028, il a profité de ses 11 matchs en Champagne pour rappeler son talent.

Cette visibilité a porté ses fruits. Le Paris FC d’Antoine Kombouaré a déjà activé ses réseaux pour approcher l’entourage du joueur. Parallèlement, une écurie française qualifiée en Coupe d’Europe, dont le nom reste secret, s’est positionnée sur le dossier.

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La bataille ne sera pas uniquement en France. En Angleterre, Hull City et Blackburn Rovers surveillent la situation. En Allemagne, Hanovre et Schalke 04 ont également coché son nom sur leurs tablettes. Nantes espère désormais que cette concurrence permettra de faire grimper le prix de vente de son prodige.