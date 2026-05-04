Le FC Nantes va se maintenir en Ligue 1, la raison !   

Le FC Nantes est proche du maintien en Ligue 1. Les nouvelles sont bonnes pour les Canaris.

Le FC Nantes foudroie l’OM et vise le maintien

À la Beaujoire, le FC Nantes a terrassé l’Olympique de Marseille (3-0) samedi. Ce succès retentissant relance radicalement la bataille pour la survie en Ligue 1. En un éclair au retour des vestiaires, les Canaris ont brisé le verrou phocéen, rallumant une flamme que l’on croyait vacillante dans cette fin de saison électrique.

Le match, longtemps indécis, a basculé sur un coup de force. Nantes a surgi. Marseille a sombré. En l’espace de quelques minutes, les filets ont tremblé trois fois : Ganago, Cabella, puis Abline ont crucifié un OM apathique. Cette efficacité a totalement désarçonné une défense marseillaise aux abois.

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Plus qu’une simple victoire comptable, ce résultat fait du bien à la Maison Jaune. Nantes talonne désormais le barragiste. Le suspense renaît. En recollant aux basques de l’AJ Auxerre, les Nantais transfèrent instantanément la pression sur leurs rivaux directs. Le revers est cinglant pour les Phocéens. Cette faillite compromet gravement leurs rêves européens.

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Nantes s’offre une bouffée d’oxygène. Si les joueurs de Vahid Halilhodžić maintiennent ce cap, le maintien devient une réalité tangible. Deux obstacles se dressent encore : le RC Lens et le Toulouse FC. Le défi lensois s’annonce complexe, car les Sang et Or chassent une place en Ligue des Champions. Ils ne céderont rien. Mais l’audace nantaise peut créer la surprise. À l’inverse, face à Toulouse, les trois points semblent à portée de main ; le Téfécé, déjà sauvé, n’a plus d’objectif concret dans ce championnat.

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Pendant ce temps, le calendrier de l’AJ Auxerre est dur. Les Bourguignons devront ferrailler contre Nice et Lille. Les Aiglons, encore menacés par la zone rouge, défendront chèrement leur peau pour éviter les barrages. Quant au LOSC, la victoire est vitale pour valider son ticket européen. Si Auxerre chute lors de ces deux chocs, le FC Nantes pourrait s’emparer de la place de barragiste, renversant définitivement le destin de sa saison.