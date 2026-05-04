‎FC Nantes : Cabella enfonce l’OM encore un peu plus

‎Le FC Nantes a frappé fort face à l’OM, et Rémy Cabella n’a pas tremblé au moment de parler. Après la claque infligée à Marseille, l’ancien de la maison livre un diagnostic aussi lucide que dérangeant.

‎FC Nantes : Le constat lucide de Cabella sur l’OM

‎Le FC Nantes impose son rythme. Nantes impose son intensité et le score final est sans appel : 3-0. L’OM subit, recule, puis cède. Chaque duel perdu raconte une équipe en perte de repères. ‎Cabella marque, pèse sur la rencontre et orchestre. Le symbole est fort. Un ancien Marseillais devient bourreau. Dans ces scénarios, le football ne laisse aucune place au romantisme. ‎En zone mixte, le ton est posé mais les mots sont précis.

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« Ce n’est pas ma faute. Après, ça ne se joue pas uniquement sur ce match », a-t-il confié, parlant de sa situation passée à Marseille. Le constat dépasse la simple rencontre. ‎Il enchaîne sans détour : « Ça fait quelque temps qu’ils sont un peu en dedans et c’est dommage parce qu’ils ont de bons joueurs. Quand on regarde l’effectif, il manque encore quelque chose ». Une critique ciblée, presque chirurgicale.

Une analyse qui sonne juste

Pourquoi l’OM s’effondre ? ‎Réponse : un mélange de manque de constance, d’absences et d’équilibre collectif fragile. ‎Cabella insiste sur le collectif : « Il faut qu’ils se remettent tous dans le même bateau », a conseillé l’ancien marseillais. Il évoque aussi un levier essentiel : « Ils ont la chance d’avoir des supporters et ça peut leur faire du bien ». Autrement dit, Marseille possède des ressources… mais ne les exploite pas pleinement.

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‎Le succès du FC Nantes ne doit rien au hasard. Cabella révèle un détail précieux : « Il nous avait prévenus que si on mettait plus d’intensité, on pouvait leur faire mal », indique-t-il à propos des consignes de Frédéric Guilbert. ‎Le plan est simple et est exécuté. Ce match illustre une donnée clé : l’intensité reste l’arme fatale en Ligue 1.