Mercato FC Nantes : Gros coup, Kita a trouvé son nouveau coach  

Le président du FC Nantes, Waldemar Kita dégote un nouveau coach pour la saison prochaine. Les négociations seraient en cours.

Mercato : Le FC Nantes se tourne vers Stéphane Gili

La relégation force le FC Nantes à sortir du bois. Alors que le club lutte pour sa survie, la famille Kita s’active déjà en coulisses pour dénicher le futur patron du banc. Si le nom d’Olivier Pantaloni circulait avec insistance ces derniers jours, une nouvelle piste sérieuse est évoquée. Il s’agit de Stéphane Gili.

Selon Foot Mercato, l’ancien coach du Paris FC figure désormais en bonne place sur la short-list nantaise. Le technicien de 52 ans possède un profil qui séduit la direction. Son parcours récent joue pour lui : il a mené le PFC vers les sommets la saison dernière. Cette expérience de la promotion devient un atout majeur dans le contexte actuel.

À voir

Mercato PSG : Une offre folle tombe pour David Boly

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Kita dégote un phénomène pour la Ligue 2

Le FC Nantes est aux abois. Actuellement 17e du classement, les Canaris accusent un retard de cinq points sur Auxerre, le premier barragiste. Le danger est tout proche. Samedi, lors de la 32e journée de Ligue 1, un revers face à l’Olympique de Marseille scellerait officiellement le destin du club. En cas de chute à l’étage inférieur, Stéphane Gili pourrait débarquer.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : C’est fait, Kita boucle un nouveau deal

Mercato FC Nantes : Une offre inattendue pour Dehmaine Tabibou

À voir

Mercato Stade Rennais : C’est fait ! Un jeune talent signe !

Le départ de Vahid Halilhodžić est déjà acté pour la fin de saison. Son échec à maintenir le club dans l’élite précipite ce départ. Nantes doit se reconstruire. Entre le maintien miracle et la préparation d’un rebond rapide en Ligue 2, les dirigeants multiplient les contacts pour ne pas être pris de court. Stéphane Gili, avec son expertise de l’antichambre de l’élite, apparaît comme le sauveur.