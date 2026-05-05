Mercato : L’OM accélère pour une redoutable gâchette offensive  

La direction de l’OM met la pression pour s’offrir un buteur de Ligue 1. Mais du beau monde tourne autour du jeune crack.

Mercato : L’OM traque Pablo Pagis

Marseille fouille un peu partout pour renforcer son effectif. Malgré une saison un peu difficile, l’OM vise toujours une compétition européenne. Le club phocéen prépare déjà ses futures armes offensives. Dans le viseur des recruteurs phocéens : un ailier percutant de Ligue 1.

Selon les informations de Le 10Sport, Pablo Pagis est devenu la cible prioritaire des dirigeants marseillais. À 23 ans, l’ailier gauche du FC Lorient survole la Ligue 1. Il porte son équipe cette saison grâce à une efficacité redoutable. Ses statistiques sont convaincantes. Avec 10 pions et trois passes décisives au compteur, le jeune crack confirme son nouveau statut de joueur clé du championnat de France.

À voir

‎Mercato : Akliouche au PSG ? Une énorme incertitude révélée

Lire aussi : Arrivée surprise à l’OM : Accord avec Julien Fournier ?

Mais le dossier s’annonce complexe. La concurrence s’intensifie autour du talent lorientais, dont la valeur marchande atteint désormais les 15 millions d’euros. Le Racing Club de Lens suit sa progression depuis de longs mois, tandis que le Stade Rennais apprécie tout particulièrement son profil explosif. Plus inquiétant pour l’OM, l’Olympique Lyonnais surveille aussi de très près l’évolution de sa situation.

Lire la suite sur l’OM

Benatia s’en va : Troyes prêt à détruire les plans de l’OM

‎Crise à l’OM : Une mutinerie silencieuse à la Commanderie ?

À voir

‎Urgent ! Duel explosif FC Nantes – ASSE sur un dossier chaud

Sous contrat avec les Merlus jusqu’en 2027, Pablo Pagis ne sera pas bradé. Pour espérer rafler la mise et devancer ses rivaux directs, Marseille devra agir avec détermination. L’enjeu est de taille pour le club olympien : sécuriser un renfort jeune, rapide et déjà adapté aux exigences de la Ligue 1 pour entamer la nouvelle campagne.