Mercato : Le successeur de Geronimo Rulli déjà à Marseille ?

Le mercato estival de l’OM pourrait s’accélérer autour de Geronimo Rulli. Annoncé sur le départ, le gardien de but argentin pourrait déjà être en train de cohabiter avec son successeur au sein de l’effectif marseillais.

Mercato : Geronimo Rulli de retour en Argentine ?

D’après le média argentin El Crack Deportivo, Boca Juniors serait très intéressé par Geronimo Rulli en vue du prochain mercato estival. Le club de Buenos Aires, emmené par Juan Román Riquelme, chercherait à renforcer son effectif pour la prochaine Copa Libertadores.

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Toujours selon la même source, les dirigeants de Boca prépareraient une offre d’environ 9 millions d’euros pour tenter de convaincre leurs homologues de l’OM de céder son portier de 33 ans. À ce jour, aucune approche officielle n’est en cours, mais le dossier pourrait rapide s’emballer, selon les opportunités du marché et la situation sportive de Geronimo Rulli.

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Arrivé avec une solide réputation, l’ancien gardien de l’Ajax Amsterdam avait rapidement pris le rôle de numéro un à Marseille. Mais ses dernières prestations ont énormément déçu dans un contexte collectif compliqué. Une baisse de régime qui a profité à un autre joueur de l’OM : Jeffrey De Lange.

Jeffrey De Lange, titulaire la saison prochaine ?

Les irrégularités de Geronimo Rulli ont poussé le staff de l’OM a faire confiance à Jeffrey De Lange, qui s’impose comme une alternative crédible. Déjà titularisé à plusieurs reprises, l’international néerlandais a montré des choses intéressantes, notamment par sa sérénité et sa capacité à répondre présent dans les moments difficiles.

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Malgré le naufrage à Nantes (0-3), ce samedi à la Beaujoire, De Lange n’a pas été pointé comme principal responsable et a retardé l’échéance dans un match où l’OM a souffert collectivement tout en étant cataclysmique.

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Si Boca Juniors passe réellement à l’action, l’Olympique de Marseille devra trancher : conserver son expérimenté Rulli ou capitaliser sur une éventuelle offre intéressante pour réorganiser son poste de gardien. La 2e option devrait être retenue et Jeffrey De Lange pourrait donc être une véritable option pour la saison prochaine.