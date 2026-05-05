Benatia s’en va : Troyes prêt à détruire les plans de l’OM

Le dossier de la succession de Medhi Benatia à l’OM prend une tournure inattendue avec l’entrée en scène de l’ESTAC Troyes. Dans un mercato qui ne concerne plus seulement les joueurs mais aussi les stratèges, les deux clubs pourraient se livrer une bataille discrète mais déterminante pour leur avenir structurel.

‎OM : Troyes veut concurrencer Marseille pour Julien Fournier

‎L’OM avance ses pions pour remodeler son organigramme sportif après l’ère Benatia. Plusieurs profils circulent en interne, dont celui de Julien Fournier, ancien dirigeant reconnu pour sa rigueur et sa vision long terme. ‎Mais dans l’ombre, un autre acteur s’invite dans le jeu : l’ESTAC Troyes.

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Le club aubois, fraîchement champion de Ligue 2, doit recomposer son staff après le départ d’Antoine Sibierski vers le RSC Anderlecht. Une recomposition qui ouvre un chantier stratégique majeur. ‎Le départ de Sibierski laisse un vide que Troyes entend combler rapidement. Le club étudie plusieurs pistes, dont celles de Julien Fournier, Jocelyn Blanchard et Yohan Cabaye.

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‎Cette concurrence inattendue place l’OM dans une situation délicate. Car le profil de Fournier, très apprécié à Marseille, devient soudainement disputé. Une situation rare où deux clubs français ciblent les mêmes architectes du football moderne.

Une bataille qui s’annonce décisive

‎Dans les faits, cette rivalité ne se joue pas sur un terrain mais dans les bureaux. Pourtant, ses conséquences sont bien réelles : recrutement, projet sportif, stabilité interne. L’OM cherche à remplacer Medhi Benatia pendant que Troyes restructure son organigramme et cible les mêmes profils.

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