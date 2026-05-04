Arrivée surprise à l’OM : Accord avec Julien Fournier ?

L’OM accélère les négociations pour faire venir Julien Fournier en remplacement de Medhi Benatia. Ces échanges sont fructueux. L’ancien dirigent marseillais étant favorable à un retour à Marseille.

Mercato : Julien Fournier ouvert à un retour à l’OM

L’Olympique de Marseille est en pleine crise sportive. Ses espoirs de qualification en Ligue des champions sont quasiment envolés. Cela n’empêche pas sa direction de travailler sur un dossier urgent en interne : la succession de Medhi Benatia. Le directeur de football de l’OM s’en ira au terme de la saison.

Sa décision oblige les dirigeants marseillais à vite trouver son remplaçant. C’est chose faite ! L’expérimenté Julien Fournier est pole position pour occuper ce poste. Ce choix intervient après l’échec des pistes prestigieuses menant à Paul Mitchell, Florent Ghisolfi ou encore Cristiano Giuntoli. La direction de l’OM voudrait donc s’appuyer sur une expertise bien connue en Provence.

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Julien Fournier a déjà fait ses preuves à l’OM sous l’ère Pape Diouf. Ses onze années passées à l’OGC Nice, marquées par une rigueur exemplaire, valident son profil de fin négociateur. Et selon les indiscrétions de Foot Mercato, une réunion récente entre le dirigeant de 52 ans et les représentants olympiens a confirmé une convergence de vues entre les deux parties.

Franck McCourt devra valider son profil

En d’autres termes, Julien Fournier est très chaud à l’idée de retourner à l’OM. Il possède un réseau international idéal pour manœuvrer sur un marché complexe. Cela serait un précieux atout pour l’Olympique de Marseille. Le milliardaire Frank McCourt devra valider son profil avant de tout signature de contrat.

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Julien Fournier devra stabiliser un effectif en quête de repères et initier un cycle durable. En attendant, l’OM devra vite se ressaisir en cette fin de saison. Après sa déroute à Nantes, Marseille est dos au mur. Habib Beye et ses hommes devront leurs deux derniers pour espérer disputer une coupe d’Europe la saison prochaine.