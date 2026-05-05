‎Crise à l’OM : Une mutinerie silencieuse à la Commanderie ?

‎Après la gifle reçue à Nantes (3-0) qui plonge l’OM à la 7e place hors des places européennes, le club phocéen traverse une crise interne d’une gravité rare. Joueurs confinés à la Commanderie sine die, Himad Abdelli définitivement écarté après un clash avec Habib Beye, et Mason Greenwood décrit comme totalement indifférent au sort de son équipe, le tout dans un silence de vestiaire plus inquiétant que n’importe quel éclat de voix.

‎OM : La déroute à Nantes, révélateur d’un groupe qui a lâché

‎Il y a des défaites qui font mal et d’autres qui font honte. Celle face au FC Nantes appartient sans conteste à la seconde catégorie. L’OM s’est fait balayer 3-0 par un club en pleine lutte pour sa survie en Ligue 1. Et la façon dont le groupe a vécu l’après-match est peut-être plus alarmante que le score lui-même.

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Pas d’éclat de voix dans le vestiaire. Pas de bras de fer entre les leaders. Juste une résignation collective, froide et silencieuse, qui dit tout de l’état d’esprit réel du groupe marseillais. ‎Habib Beye n’a pas tenté de masquer la réalité. Ses mots après le match étaient ceux d’un homme qui a tout vu et ne comprend plus :

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« Il n’y a pas d’analyse parce qu’il n’y a pas de match de notre part. Aujourd’hui, on était vides. J’ai dit ce que j’avais à leur dire dans le vestiaire. La réalité de ce match, on n’a pas été capables de donner quoi que ce soit », a-t-il confié. Et il a enfoncé le clou avec une lucidité qui ressemble à un acte d’accusation : « On ne peut pas espérer aller en Ligue des Champions avec une telle production. Aujourd’hui, on n’a rien montré mentalement. J’aurais pu sortir 90% de mon équipe à la mi-temps. »

‎Abdelli écarté, Greenwood fantôme, Pavard dans le collimateur

‎Derrière les mots de Beye se dessine un tableau plus sombre encore. Himad Abdelli ne remettra plus les pieds sur un terrain marseillais cette saison. La décision est irrévocable : le milieu de terrain de 26 ans, recruté en février pour 2,75 millions d’euros en provenance d’Angers, a eu un accrochage verbal avec le coach la semaine précédente, après le nul concédé face à Nice. Son comportement et ses prestations sont jugés en deçà des attentes, un investissement raté qui n’a jamais trouvé sa justification sportive.

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‎Du côté de Mason Greenwood, la situation est différente mais tout aussi préoccupante. L’Anglais, décrit par les habitués de la Commanderie comme quelqu’un qui « ne fait même plus semblant de s’intéresser au sort de son équipe », incarne à lui seul le malaise diffus qui gangrène le groupe. Pierre-Emile Højbjerg et Benjamin Pavard sont eux aussi pointés du doigt par leurs coéquipiers dans un vestiaire où chacun cherche désormais un bouc émissaire plutôt qu’une solution collective.

‎La mise au vert : punition collective ou aveu d’impuissance ?

‎La réponse de la direction a été immédiate et symboliquement forte. Selon RMC Sport, les joueurs dorment à la Commanderie depuis lundi soir, sans que personne ne sache quand cette mise au vert forcée prendra fin. C’est une mesure radicale, rarement utilisée à ce stade d’une saison et qui ressemble moins à une préparation sportive qu’à une tentative désespérée de retrouver une cohésion qui s’est évaporée.

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‎L’ironie cruelle de la situation, c’est que l’OM a longtemps figuré sur le podium de la Ligue 1 cette saison. Le club phocéen n’est pas tombé par accident, il s’est effondré de l’intérieur, journée après journée, dans l’incapacité à maintenir un niveau de performance en déplacement. Une seule victoire lors des six dernières rencontres.

Et la seule issue honorable qui reste à saisir passe désormais par les faux-pas des concurrents, ou par un sacre du RC Lens en finale de la Coupe de France contre Nice, qui libérerait une place européenne. Ce n’est plus du football, c’est de la diplomatie.

‎Beye ne survivra pas à cette saison

‎Habib Beye réalise statistiquement le pire début d’un entraîneur de l’OM depuis 1984. Ce chiffre seul condamne la suite. Quelle que soit l’issue des deux derniers matchs (au Havre dimanche, puis contre Rennes le 17 mai), le projet Beye semble avoir atteint ses limites.

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Un entraîneur ne peut pas reconstruire un groupe qui a intellectuellement arrêté de jouer pour lui. Et quand Mason Greenwood, le joueur le plus talentueux de l’effectif, décroche mentalement avant la fin de saison, c’est toute la hiérarchie du vestiaire qui vacille. L’été 2026 sera très mouvementé à Marseille et il a déjà commencé.