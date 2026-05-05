Mercato PSG : Un cador allemand débarque pour une star

Le Borussia Dortmund veut Bradley Barcola. Le club allemand a jeté son dévolu sur l’attaquant du PSG en vue du prochain mercato estival.

Mercato PSG : Dortmund lorgne Bradley Barcola

Bradley Barcola va-t-il quitter le PSG cet été ? Pourtant lié au Paris Saint-Germain jusqu’en 2028, l’ailier français traverse une période de doute. Malgré des performances souvent décisives, le jeune talent s’interroge sur son statut de titulaire indiscutable au sein de l’effectif de Luis Enrique. Cette incertitude attire les convoitises en Europe.

Si la Premier League et la Liga gardent un œil attentif sur sa situation, l’intérêt le plus concret vient d’outre-Rhin. Selon les révélations de Transferfeed, le Borussia Dortmund place Barcola en tête de sa liste de recrues potentielles. Le projet sportif des Jaune et Noir, centré sur l’éclosion des jeunes joueurs, pourrait séduire le natif de Lyon.

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Le club allemand sait convaincre. Ses représentants étudieraient déjà cette option. Arrivé dans la capitale à l’été 2023 pour 45 millions d’euros (assortis de 5 millions de bonus), l’ancien Lyonnais a vu sa valeur marchande exploser. Le site spécialisé Transfermarkt estime son prix à 70 millions d’euros.

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Le Borussia Dortmund passera-t-il à l’offensive ? Pour le moment, Bradley Barcola n’a pas encore pris une décision fixe concernant son avenir. Les dirigeants du Paris SG discutent avec lui pour une prolongation de son bail. Le jeune buteur se concentre sur la fin de saison. L’ogre parisien est sur la bonne voie pour remporter la C1 et le championnat.