Mercato PSG : Nouvelle offre XXL pour Bradley Barcola

Le jeune crack du PSG, Bradley Barcola a la cote en Angleterre. Un nouveau prétendant anglais lui tend la main.

Mercato PSG : le dossier Bradley Barcola sous haute tension

Le PSG tente de prolonger Bradley Barcola, mais certains points bloquent le dossier. La situation commence à susciter l’intérêt d’Arsenal, attentif à la moindre ouverture.

Les discussions pour une prolongation n’avancent pas réellement. Entre un temps de jeu plus fluctuant lorsque l’effectif de Luis Enrique est au complet et une politique salariale plus stricte, l’ailier estime ne pas obtenir la reconnaissance attendue. De quoi nourrir l’optimisme du côté londonien, où l’on voit en lui un renfort idéal pour apporter vitesse et percussion à gauche.

À voir

ASSE : Sprint final, un calendrier relevé pour Saint-Etienne

Lire aussi : Mercato PSG : Une offre XXL tombe pour Kvaratskhelia

À 23 ans, Barcola possède déjà une expérience solide et un statut qui attire. Son avenir dépendra en grande partie de sa volonté ou non de faire un pas vers le club pour prolonger, alors que son contrat court jusqu’en 2028. En cas de blocage, la direction menée par Nasser Al‑Khelaïfi pourrait ouvrir la porte à un départ cet été. Outre Arsenal, d’autres géants anglais comme Liverpool et Chelsea visent aussi le coup.

Le Paris Saint-Germain va toucher le jackpot s’il décide de céder l’ancien Lyonnais. Sur Transfertmarkt, Bradley Barcola vaut 70 millions d’euros. Son prix devrait grimper à cause de la rude concurrence.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : Direction Premier League pour Senny Mayulu ?

À voir

Mercato OM : Nwaneri, la décision est prise

Mercato PSG : Un cadre veut claquer la porte, sa destination connue

Mercato PSG : Un indésirable trouve preneur