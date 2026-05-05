‎Mercato : Akliouche au PSG ? Une énorme incertitude révélée

‎‎Le nom de Maghnes Akliouche circule avec insistance du côté du PSG, mais le dossier est loin de faire l’unanimité. Entre rumeurs de mercato et doutes tactiques, le jeune milieu de l’AS Monaco se retrouve au centre d’un débat qui agite la capitale.

Mercato PSG : Akliouche, un talent monégasque dans le viseur parisien

‎Maghnes Akliouche attire de nouveau l’attention du Paris Saint-Germain à l’approche du mercato estival. Formé à l’AS Monaco, le joueur tricolore envisagerait un départ, estimant avoir fait le tour du projet princier. ‎Selon des informations rapportées par Sacha Tavolieri, le joueur aurait même exprimé à son entourage son intérêt pour Paris, à condition qu’une offre concrète arrive sur la table. Une ouverture qui alimente un feuilleton déjà très commenté.‎

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‎Mais à Paris, le dossier ne fait pas l’unanimité. Sur sa chaîne YouTube, Pierre Ménès a livré une analyse très prudente sur cette piste. Il confie notamment : « J’entends parler du PSG, mais maintenant je ne vois pas bien à quel poste ». ‎Plus incisif encore, il ajoute : « Je le trouve un petit peu trop offensif pour le milieu de terrain du PSG, mais pas assez offensif pour jouer en attaque. »

‎Un casse-tête tactique pour Luis Enrique ?

‎Dans un effectif déjà riche, l’arrivée d’Akliouche poserait une question simple mais capitale : où le faire jouer ? Entre le milieu et l’attaque, son profil hybride intrigue mais ne garantit pas une place immédiate. Le PSG hésite à recruter Akliouche car son positionnement tactique est difficile à définir.

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Akliouche est sous contrat avec Monaco et reste considéré comme un joueur en développement à fort potentiel.‎Dans les couloirs du mercato parisien, ce genre de dossier n’est jamais anodin. Il suffit parfois d’un talent prometteur… pour rallumer un débat entier sur la philosophie de jeu.