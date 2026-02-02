Mercato ASSE : Officiel, Soumahoro et Paalberg sont Verts

L’ASSE a officialisé deux signatures sur coup. Aboubaka Soumahoro et Marten-Chris Paalberg ont signé ce dernier jour du mercato.

Mercato : Aboubaka Soumahoro quitte Hambourg et rejoint l’ASSE

A la suite d’Abdoulaye Kanté, l’ASSE s’est offert les services de Aboubaka Soumahoro, un défenseur central international français U20. Il est en provenance de Hambourg SV (Allemagne). Il a signé chez les Verts sous la forme d’un prêt avec une option d’achat. Le joueur de 20 ans portera le numéro 18 avec l’équipe de Philippe Montanier.

🆕 Défenseur polyvalent, Aboubaka Soumahoro (20 ans) est prêté avec option d’achat à l’ASSE en provenance du @HSV 🇩🇪 ! 💚



Bienvenue chez nous, Aboubaka ! 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) February 2, 2026

« Je suis très fier et honoré d’avoir l’opportunité de porter le maillot Vert. J’ai hâte de rencontrer mes coéquipiers, de fouler les terrains d’entraînement et de découvrir le stade Geoffroy-Guichard. De grands objectifs sont devant nous et nous devons travailler collectivement avec sérieux pour les atteindre », a déclaré Aboubaka Soumahoro.

Marten-Chris Paalberg renforce Saint-Etienne

Avant la signature du natif de Paris, l’AS Saint-Etienne a également annoncé l’arrivée officielle de Marten-Chris Paalberg. Il s’est engagé avec le club stéphanois jusqu’en 2028. « Jeune attaquant estonien, Marten-Chris Paalberg rejoint l’AS Saint-Étienne et la France pour poursuivre un développement, déjà initié à vitesse grand V, sous la tunique Verte », a indiqué l’ASSE dans son communiqué officiel.

🆕 Attaquant de 17 ans, Marten-Chris Paalberg 🇪🇪 rejoint le Centre sportif Robert-Herbin pour poursuivre son développement !



Tere tulemast, "MC" ! 💚 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) February 2, 2026

Quant au joueur de 17 ans, il a déclaré : « C’est un grand honneur de rejoindre un club aussi prestigieux que l’AS Saint-Étienne. Je rêve de jouer à l’étranger depuis que je suis tout petit. Désormais, j’ai hâte de commencer à travailler ici pour poursuivre mon développement et mon apprentissage du football de haut niveau. Je suis vraiment impatient de jouer avec ce maillot Vert, je rêve de découvrir les supporters et je ferai de mon mieux quotidiennement pour répondre aux objectifs du club ! »

