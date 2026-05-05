‎Urgent ! Duel explosif FC Nantes – ASSE sur un dossier chaud

Le FC Nantes et l’ASSE se retrouvent face à face sur un dossier qui cristallise déjà toutes les tensions du mercato estival autour de Frédéric Guilbert. Entre volonté de prolongation côté canari et offensive stéphanoise bien avancée, le défenseur de 31 ans devient malgré lui le centre d’un bras de fer où les supporters eux-mêmes ont décidé de sortir du silence.

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‎L’AS Saint-Étienne n’a pas attendu l’ouverture officielle du mercato pour activer ses pistes prioritaires. Dans les bureaux du club forézien, le profil de Frédéric Guilbert est considéré comme une cible sérieuse : expérience, régularité et capacité à encadrer un groupe en reconstruction.

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‎Du côté de l’ASSE, l’idée est simple. Construire une base solide capable de répondre immédiatement aux exigences de la Ligue 1 en cas de montée. Le défenseur de 31 ans correspond parfaitement à cette logique, avec un profil jugé fiable et directement opérationnel.

‎Le FC Nantes veut verrouiller un cadre clé

‎Face à cette offensive, le FC Nantes a réagi sans attendre. Les dirigeants souhaitent sécuriser leur joueur et travaillent déjà sur une prolongation de contrat, quitte à maintenir son salaire même en cas de relégation. ‎Une décision rare, mais révélatrice de l’importance du dossier dans l’équilibre du vestiaire nantais.

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Le club ne veut pas perdre un joueur considéré comme structurant dans une période d’incertitude sportive. Dans les tribunes comme sur les réseaux, les supporters ont aussi pris position. Une partie du public pousse clairement pour conserver Guilbert, symbole d’une stabilité devenue précieuse dans un contexte fragile.

‎Guilbert face à un dilemme pour sa carrière

‎Le joueur se retrouve désormais au centre d’un dilemme classique mais toujours délicat. Rester à Nantes dans un rôle de cadre, accepter un projet ambitieux à Saint-Étienne, ou envisager une autre opportunité encore inconnue.‎ Une situation qui dépasse le simple transfert. Elle illustre surtout deux visions du football : la continuité contre la relance, la stabilité contre l’ambition immédiate.

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‎Pour l’AS Saint-Étienne, ce dossier agit comme un révélateur. Réussir à attirer Frédéric Guilbert enverrait un signal fort sur la crédibilité du projet porté par Kilmer Sports Ventures. ‎Mais le FC Nantes, porté par ses dirigeants et ses supporters, n’a pas l’intention de céder facilement. Dans ce duel de mercato, personne ne compte lever le pied.