Mercato ASSE : 25M€ ! Un transfert record déjà acté ?

L’ASSE se prépare à un été très mouvementé sur le mercato. C’est dans ce contexte que le dossier Lucas Stassin prend des allures de feuilleton économique à suspense. Auteur d’une saison remarquée, l’attaquant belge pourrait quitter le Forez contre une somme record estimée à 25 millions d’euros.

‎Mercato ASSE : Stassin, la valeur montante d’une Saint-Etienne en transition

‎Lucas Stassin n’a pas seulement marqué des buts cette saison. Il a aussi changé de dimension. Arrivé pour environ 10 millions d’euros en provenance de KVC Westerlo, il incarne aujourd’hui l’un des paris les plus ambitieux de l’histoire récente de l’ASSE. ‎Longtemps en difficulté, le jeune attaquant de 21 ans a connu une traversée du désert avant de se transformer en élément décisif.

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Depuis le retour de confiance sous la direction de Philippe Montanier, son efficacité offensive a relancé Saint-Étienne dans les moments clés de la saison. Plus Stassin performe, plus son départ devient probable. Selon But Football Club, un transfert pourrait atteindre les 25 millions d’euros, bonus inclus, un montant jamais vu dans l’histoire du club.

‎Saint-Etienne entre ambition sportive et réalité financière

‎Des clubs français et européens suivent déjà son évolution, conscients de son profil rare : jeune, efficace et encore perfectible. Le PSG et plusieurs équipes de Ligue 1 seraient à l’affût, sans oublier des intérêts en Espagne. ‎En interne, la stratégie semble claire : prolonger pour mieux vendre.

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L’ASSE ne ferme pas la porte à une extension de contrat, non pour le retenir durablement, mais pour maximiser sa valeur sur le marché. ‎Dans un football où la logique économique domine, le club stéphanois s’apprête à transformer son meilleur atout offensif en levier financier majeur. Lucas Stassin est déjà considéré comme un potentiel départ majeur cet été si une offre autour de 25M€ arrive. ‎

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Au-delà du chiffre, c’est toute la trajectoire de l’AS Saint-Etienne qui se lit en filigrane : construire, faire briller, puis vendre pour reconstruire. Un cycle connu, mais rarement aussi rentable. ‎Et dans ce genre d’histoire, le terrain n’est parfois que la première page du contrat.