FC Nantes : De bonnes nouvelles tombent avant le RC Lens  

Les voyants sont au vert pour le FC Nantes avant le choc face au RC Lens en Ligue 1. Les Sang et Or seront privés de plusieurs cadres.

Le FC Nantes fonce sur un RC Lens affaibli

Le FC Nantes a faim. Galvanisés par leur démonstration face à l’OM (3-0), les Canaris de Vahid Halilhodzic s’apprêtent à défier le RC Lens dans un Stade Bollaert qui s’annonce plus vulnérable que prévu ce vendredi.

Le timing sourit à la Cité des Ducs. Alors que la confiance est au beau fixe après le succès éclatant de La Beaujoire, le groupe nantais aborde ce déplacement avec une détermination renouvelée. Pour les Sang et Or, en revanche, la situation se complique. L’infirmerie et la commission de discipline n’ont pas épargné les Lensois. Pour cette 33e journée de Ligue 1, le staff de Pierre Sage doit composer avec un effectif amputé de trois éléments essentiels.

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Mamadou Sangaré et Adrien Thomasson purgeront une suspension pour accumulation de cartons. Ce duo sera rejoint en tribune par Saud Abdulhamid, exclu lors du nul frustrant à Nice (1-1). Ces absences forcent le club artésien à bricoler, fragilisant un collectif déjà éprouvé par l’enchaînement des matchs.

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L’opportunité est trop belle pour être ignorée. Nantes peut profiter de ce déséquilibre adverse pour confirmer sa remontée au classement. Les Nantais, portés par une dynamique offensive retrouvée, arrivent en terrain miné mais avec des joueurs qui ont la gnaque. Certes, Bollaert reste une forteresse. Les cadres absents obligent toutefois le staff lensois à une réorganisation tactique, une faille que le FC Nantes sait pouvoir exploiter. Face à un adversaire diminué, les Canaris ont désormais leur destin entre les pieds.