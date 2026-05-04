Mercato FC Nantes : Un indésirable trouve preneur, Kita jubile  

Le jeune ailier du FC Nantes, Yassine Benhattab croule sous les offres à quelques semaines de l’ouverture du mercato estival. Le président du FCN, Waldemar Kita est vendeur.

Mercato FC Nantes : Yassine Benhattab sur le départ

Le FC Nantes s’apprête-t-il à commettre une erreur ? Yassine Benhattab, son joyau exilé, brille si fort au Stade de Reims que sa valeur explose ces dernières semaines. Ce qui n’était qu’un simple prêt se transforme en un dossier brûlant pour le prochain mercato, menaçant de laisser les Canaris sur la touche.

Selon Foot Mercato, le contrôle de la situation échappe déjà aux dirigeants nantais. Le profil de l’ailier séduit partout. En France, le Paris FC se positionne déjà. Le coach Antoine Kombouaré aurait donné son feu vert pour la signature de la pépite. En Angleterre, les clubs de Hull City et Blackburn Rovers ont pris des renseignements concrets.

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L’Allemagne n’est pas en reste. Schalke 04 et Hannover 96 surveillent attentivement chaque prestation du joueur de 23 ans. Deux autres candidats sont en pole position pour déloger le jeune crack. Le RC Lens pourrait tenter ce coup à faible coût. De son côté, le RC Strasbourg voit en Benhattab le renfort idéal pour renforcer son effectif la saison prochaine. La concurrence devient donc très rude.

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Le FC Nantes attend la décision du joueur. Prêté avec une option d’achat fixée à 5 millions d’euros, Benhattab dispose des clés de son propre avenir. Incapable de s’imposer à la Beaujoire, il devient la cible prioritaire des recruteurs européens au moment précis où son talent éclate. La tendance interne, confirmée par les dernières indiscrétions, penche vers un départ définitif dès cet été.