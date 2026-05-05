Mercato PSG : Campos négocie l’arrivée d’une machine à but, c’est incroyable !  

Le PSG s’apprête à secouer le marché. Pour renforcer son secteur offensif, l’entraîneur parisien, Luis Enrique regarde vers la Turquie.

Mercato : Le PSG prêt à investir 75 millions d’euros sur une star mondiale

L’été sera mouvementé au PSG. Le départ de Gonçalo Ramos semble inéluctable. Lassé par un temps de jeu trop pauvre, l’international portugais veut s’exiler pour retrouver une place de titulaire. Paris doit donc trouver son successeur.

Si le nom de Julián Álvarez circule avec insistance, arracher l’Argentin à l’Atlético de Madrid s’annonce complexe, voire impossible. Face à ce verrou espagnol, la direction parisienne explore d’autres horizons.

Le dossier prioritaire mène désormais à Victor Osimhen. Selon Fichajes, le Paris SG préparerait une offre de 75 millions d’euros pour convaincre Galatasaray. Le club recherche un profil précis : un attaquant capable de dévorer la défense adverse, doté d’une lecture de jeu fine et d’un sang-froid chirurgical face au but.

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Le buteur nigérian possède un atout majeur : il connaît parfaitement la Ligue 1. Ancien fer de lance du LOSC, le natif de Lagos a laissé d’excellents souvenirs en France. Cependant, l’opération s’annonce difficile. Galatasaray ne facilitera pas l’opération.

Pourtant, l’appel du Parc des Princes pourrait tout changer. Déjà courtisé par le passé sans succès, l’attaquant de 27 ans arrive à pleine maturité. Pour lui, rejoindre l’un des plus grands clubs européens représente l’opportunité de rafler des trophées.

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Luis Enrique a dit qu’il ne veut pas d’une révolution, mais de quelques ajustements qualitatifs. Victor Osimhen semble être la pièce manquante pour accroître la compétitivité du groupe parisien. L’offre est sur la table, reste à savoir si le club turc cédera à la pression parisienne.