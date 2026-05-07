INFO PSG: Al-Khelaifi livre un indice sur l’avenir d’Enrique

Dans l’euphorie de la qualification du PSG en finale de la Ligue des Champions après sa victoire face au Bayern Munich, le président Nasser Al-Khelaïfi a livré un sacré indice sur l’avenir de Luis Enrique, l’entraîneur des Rouge et Bleu.

Mercato PSG : Al-Khelaïfi s’enflamme pour Luis Enrique

Fort d’une seconde qualification de suite en finale de la Ligue des Champions, Nasser Al-Khelaïfi a tenu à mettre en avant l’entraîneur du PSG, Luis Enrique. Euphorique après la qualification de son équipe, le président du club de la capitale a tout simplement décrit le technicien espagnol comme le meilleur entraîneur de la planète, en élargissant ses propos à Luis Campos et aux supporters.

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« On a le meilleur coach au monde, le meilleur directeur sportif, les meilleurs supporters. C’est magnifique, c’est trop beau », a déclaré l’homme d’affaires qatari au micro de Canal+ après le match nul du PSG sur la pelouse du Bayern Munich.

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Auteur d’un excellent parcours depuis son arrivée en juillet 2023 en remplacement de Christophe Galtier, l’ancien tacticien du FC Barcelone, symbole de l’équipe parisienne, pourrait prochainement prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain en signant un nouveau contrat au-delà de juin 2027. D’ailleurs, Al-Khelaïfi a livré un sacré indice sur ce dossier à demi-mot.

Al-Khelaïfi sur Enrique : «Il est très, très content ici au club»

En zone mixte, puis au micro de CBS, après la qualification en finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a laissé entendre que Luis Enrique devrait s’engager sur la durée avec les Rouge et Bleu dans les semaines ou mois à venir. Alors que les deux parties négocient une prolongation jusqu’en 2030, Al-Khelaïfi a avoué à demi-mot qu’il n’y a pas trop de doutes à avoir quant à l’issue des discussions.

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« Il est très, très content ici au club, il a fait quelque chose de magnifique », a confié le patron de l’ECA au micro de Canal+ avant de s’enflammer pour le projet parisien. « C’est notre rêve de gagner une 2e Ligue des champions. On a une équipe magnifique, jeune.

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La star, c’est l’équipe. Tout le monde se bat. Regardez à la dernière minute, Kvara était mort, mais il a couru, il s’est battu pour gagner. C’est ça le football, c’est ça l’ADN du Paris Saint-Germain », a ajouté Al-Khelaïfi.