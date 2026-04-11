Mercato PSG : Nouvelle offre inattendue pour Gonçalo Ramos

Gonçalo Ramos est chaud pour quitter le PSG lors du prochain mercato estival. Un géant anglais lui fait des yeux doux.

Mercato PSG : Newcastle fonce sur Gonçalo Ramos

L’Angleterre appelle Gonçalo Ramos. Barré par une concurrence féroce et un temps de jeu irrégulier au PSG, l’attaquant portugais voit une porte de sortie s’ouvrir en Angleterre. Newcastle, pensionnaire de Premier League, s’intéresserait de très près à son profil pour muscler son attaque dès l’été prochain.

Lié au Paris Saint-Germain jusqu’en 2028, Ramos ne semble plus figurer dans les plans de Luis Enrique. Le club parisien lui a accordé un bon de sortie. Cette décision fait suite à une saison moins fructueuse où le jeune talent n’a pas réellement pu s’imposer comme un titulaire indiscutable.

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Selon les informations de Fichajes, Newcastle veut passer à l’offensive. Les dirigeants anglais apprécient son profil. Les Mapgies cherchent un avant-centre dynamique, capable de presser haut et de peser sur les défenses britanniques ; des qualités que l’international portugais possède indéniablement.

Ses statistiques restent pourtant solides. Malgré son rôle de remplaçant, Ramos a trouvé le chemin des filets à 12 reprises et délivré 2 passes décisives en 39 apparitions. Ce rendement, élevé par rapport à son temps de jeu effectif, prouve son sens inné du placement. Plusieurs recruteurs européens gardent d’ailleurs un œil attentif sur ses performances.

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Partir pour la Premier League permettrait à Ramos de relancer une carrière qui stagne à Paris. Ce championnat, réputé pour son intensité, valorise les attaquants combatifs et mobiles. Un transfert semble désormais l’issue la plus logique pour le joueur comme pour son club actuel. Le Paris SG attend désormais une offre convaincante. Pour ajuster son effectif et libérer de la masse salariale, le club de la capitale est prêt à tourner la page.