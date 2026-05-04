Mercato : le PSG et Aston Villa préparent un deal XXL  

Le PSG et Aston Villa pourraient boucler un joli deal lors du prochain mercato estival. Un échange de joueur est envisagé.

Mercato PSG : Gonçalo Ramos sur le départ, Unai Emery lui tend la main

Le divorce se précise entre Gonçalo Ramos et le PSG. Le Portugais cire le banc sous la direction de Luis Enrique. Une situation qu’il ne digère plus et envisage de claquer la porte cet été. Des clubs italiens se bousculent pour l’accueillir, mais un géant anglais est en pole position pour l’attirer.

Passer du statut de prodige à Benfica à celui de simple figurant au Parc des Princes est une épreuve difficile. Arrivé chez l’ogre parisien avec une réputation flatteuse, le Portugais a rapidement déchanté. À Paris, Luis Enrique ne voit pas en lui un numéro 9 indiscutable, lui préférant souvent Ousmane Dembélé. Pour Ramos, recruté pour 65 millions d’euros, rester un joker de luxe n’est plus une option. Il veut jouer et veut donc partir.

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Jorge Mendes, l’agent du joueur, s’active déjà pour trouver une porte de sortie à son poulain. Les premiers contacts ont eu lieu en Serie A, notamment avec la Juventus et l’AC Milan. Toutefois, les finances italiennes semblent trop fragiles pour satisfaire les exigences du Paris SG, qui espère récupérer une mise importante.

Aston Villa se positionne. Selon les informations de Transferfeed, le club de Birmingham est le prétendant le plus sérieux. Le projet mené par Unai Emery séduit. En passe de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, les Villans cherchent à renforcer leur secteur offensif.

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Le club anglais connaît bien le marché parisien pour avoir accueilli Marco Asensio récemment. Un échange pourrait faciliter l’opération. Luis Campos apprécie énormément le profil de Morgan Rogers, l’actuelle pépite d’Aston Villa. Un échange entre les deux joueurs, assorti d’une compensation financière, est envisagé. Ce mouvement offrirait à Gonçalo Ramos le nouveau départ dont sa carrière a besoin.