Mercato : l’ASSE subit un sale coup du Stade Rennais  

Une pépite de l’ASSE fait craquer les dirigeants du Stade Rennais. Ces derniers envisagent de passer à l’attaque lors du prochain mercato estival.

Mercato : le Stade Rennais lorgne le chouchou de l’ASSE

L’ASSE est en grand danger pour Lucas Stassin. L’attaquant belge ne s’éternisera pas en Ligue 2 si la montée échappe au club. Cette situation attire les prédateurs. L’Olympique Lyonnais et le Stade Rennais se positionnent déjà pour profiter d’un éventuel échec stéphanois.

Stassin voulait partir l’été dernier. L’international belge refusait de gâcher son avenir dans l’antichambre de l’élite, surtout à l’approche du Mondial. Pourtant, la direction forézienne a fait preuve d’une rigidité de fer. Elle a balayé des offres astronomiques dépassant les 30 millions d’euros, venues d’Allemagne ou du Paris FC, pour conserver son joyau.

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L’histoire veut se répéter. Sous contrat jusqu’en 2028, le buteur imposera son départ sans une promotion immédiate. Selon les informations du site Les Transferts, plusieurs écuries de l’élite guettent le moindre faux pas de l’ASSE. Lyon a les yeux rivés sur le Belge.

Entre l’incertitude entourant Roman Yaremchuk et le retour probable d’Endrick au Real Madrid, les dirigeants rhodaniens doivent reconstruire leur attaque. Paulo Fonseca apprécie le profil du Belge, tout comme Matthieu Louis-Jean, le patron du recrutement.

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La concurrence s’annonce rude puisque le Stade Rennais, déjà sur le coup l’an passé, maintient son intérêt. En Bretagne, on prépare l’après-Embolo ou l’éventuel départ d’Esteban Lepaul. Stassin apparaît comme la cible prioritaire pour animer l’offensive rennaise. Le dossier se complexifie avec l’ombre de BlueCo. Le groupe souhaite attirer Stassin à Strasbourg, avec la perspective d’un tremplin vers Chelsea.