Mercato Stade Rennais : C’est confirmé, un deal à 5 M€ bouclé

Un indésirable du Stade Rennais pourrait rester définitivement en Allemagne. Les dirigeants rennais attendent un joli chèque.

Mercato Stade Rennais : Albert Gronbaek de retour à Rennes ?

Albert Gronbaek a-t-il enfin lancé sa saison ? Ce week-end, le milieu danois du Stade Rennais a porté Hambourg face à Francfort. Dans une prestation de haut vol, il a renversé la rencontre presque seul en signant un but et une passe décisive. Pour le HSV, ces trois points sont vitaux dans la course au maintien.

Recruté à prix d’or durant l’été 2024, l’ancien prodige de Bodo/Glimt n’a pas trouvé sa place en Bretagne. Le Stade Rennais avait pourtant investi 15 millions d’euros sur son talent. On attendait beaucoup de ses statistiques impressionnantes et de sa frappe de balle, mais c’est échec à Rennes. Entre la concurrence, les pépins physiques et une adaptation laborieuse, le lien avec le SRFC s’est rompu.

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Après des passages infructueux à Southampton et au Genoa, le Danois a pris la direction de l’Allemagne. Il a rejoint Hambourg SV. Le prêt consenti au club allemand en janvier dernier ressemblait à une ultime tentative de sauvetage avant un divorce inévitable. Mais son éclatante performance contre l’Eintracht change radicalement la perspective.

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Le média Bild confirme désormais que le HSV envisage de lever l’option d’achat. Fixée à seulement 5 millions d’euros, cette clause représente une opportunité en or pour le club allemand, mais une perte sèche pour Rennes. Si l’opération se confirme, le club breton enregistrerait un déficit de près de 10 millions d’euros sur ce seul dossier.