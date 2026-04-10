‎Mercato ASSE : Incroyable ! Lucas Stassin finalement vers l’OL ?

‎L’ASSE se prépare à subir un assaut frontal. L’OL veut préparer l’après-Endrick et explore sur le mercato des pistes inattendues, dont celle qui mène à Lucas Stassin. Une rumeur explosive qui secoue le Forez et pose une question simple : Lyon peut-il vraiment attirer l’un des symboles du renouveau stéphanois ?

‎‎Mercato OL : Un départ d’Endrick qui ouvre une brèche à Lyon

‎Le départ annoncé d’Endrick, prêté sans option par le Real Madrid, laisse un vide béant dans l’attaque lyonnaise. L’état-major de l’OL, déterminé à ne pas revivre les errances offensives du passé, active déjà ses radars. Parmi les profils étudiés, un nom surprend tout le monde : Lucas Stassin, figure de proue de l’ASSE.

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‎L’idée est audacieuse, presque provocatrice. À 21 ans, l’attaquant belge a montré qu’il pouvait incarner un projet à long terme. Mais Lyon oserait-il vraiment tenter de débaucher un joueur de l’ennemi juré ? Et surtout : l’AS Saint-Etienne accepterait-elle de tendre la main au voisin honni ?

‎La logique sportive comme barrière ?

‎Sportivement, le casting fait sens : Stassin colle à l’identité que souhaite recréer l’OL, mélange de jeunesse, de mobilité et d’ambition. Avoir un attaquant capable d’apporter de la créativité avec un réel sens de but comme le profil du Belge a de quoi séduire les dirigeants. Leur intérêt n’a donc rien d’absurde.

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‎Mais l’équation se complique dès qu’on regarde le décor. L’ASSE n’a aucune intention de se séparer de sa pépite, encore moins pour renforcer l’OL. L’été dernier déjà, Kilmer Sports avait résisté à des offres dépassant les 20 millions d’euros. Imaginer une vente un an plus tard, et à Lyon, relèverait presque du surréalisme.

‎Abline, la piste plus réaliste… mais pas simple non plus

‎À défaut de pouvoir attaquer le château stéphanois, Lyon se tourne vers un autre jeune talent : Matthis Abline. Le FC Nantes, menacé de relégation, pourrait ouvrir la porte. L’international espoir français reste irrégulier, mais son potentiel ne fait aucun doute. ‎Pour l’OL, la piste paraît plus accessible, moins explosive politiquement, et sans rivalité historique.

Mais Abline aura du monde à ses trousses dès que le marché s’ouvrira. Lyon devra dégainer vite et fort. Un transfert de Lucas Stassin à Lyon est aujourd’hui très improbable, en raison du contexte, de la rivalité et de la stratégie des Verts. ‎Historiquement, l’OL a déjà tenté la prise de guerre chez le voisin stéphanois : les négociations n’aboutissent jamais, tant le coût politique est immense.

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Dans le cas Stassin, l’équation est encore plus verrouillée : joueur clé, valorisation élevée, symbole interne. ‎Lyon pourra insister, mais la logique du marché renvoie le club vers Abline, voire d’autres profils européens.