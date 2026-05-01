Mercato Stade Rennais : 4 gros départs déjà programmés ?  

Du beau monde tourne autour des pépites du Stade Rennais à quelques mois de l’ouverture du mercato estival. Quatre cracks pourraient plier leurs bagages et rapporter le jackpot au club breton.

Mercato Stade Rennais : 4 cracks sur le départ cet été ?

Le Stade Rennais pourrait réaliser des ventes XXL cet été. La cellule de recrutement bretonne voit s’accumuler les offres pour ses jeunes talents. Djaoui Cissé et Abdelhamid Aït Boudlal sont les noms qui circulent avec le plus d’insistance dans les couloirs du Roazhon Park. Mais au-delà de ces dossiers brûlants, le club breton dispose d’une réserve de pépites capables de faire exploser la banque d’ici l’été 2026.

Jérémy Jacquet a déjà choisi son prochain club. Il va poser ses valises à Liverpool. Ce transfert place le jeune talent en tête de liste des départs prévus pour l’été 2026. Son envol vers la Premier League n’est toutefois que le premier acte d’un renouvellement d’effectif plus profond.

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Djaoui Cissé suscite des convoitises majeures. À 22 ans, le milieu de terrain français a prolongé son contrat jusqu’en 2030, mais cette signature ne décourage pas les prétendants. Arsenal le suit de très près. D’autres clubs comme Leeds United, l’Eintracht Francfort ou le Bayer Leverkusen sont chauds pour recruter ce profil technique et robuste.

En défense, c’est Abdelhamid Aït Boudlal qui attire les regards. L’international marocain de 20 ans plaît énormément au Borussia Dortmund. Ces deux dossiers pourraient rapporter un pécule considérable aux dirigeants rennais lors du mercato estival de 2026.

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Le talent n’attend pas les titularisations répétées pour se faire remarquer. Mahamadou Nagida, latéral gauche camerounais de 20 ans, en est la preuve. Malgré un temps de jeu encore limité en Ligue 1, il figure déjà sur les tablettes du Besiktas. Le club turc avait proposé 5 M€ l’hiver dernier, une offre immédiatement déclinée par Rennes. Une offre stratosphérique pourrait faire claquer les dirigeants rennais.