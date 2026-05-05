Mercato LOSC : Un roc sénégalais se rapproche de Lille

La direction du LOSC dégote un solide défenseur pour le prochain mercato estival. Des géants européens jouent les trouble-fêtes.

Mercato : Le LOSC peut-il doubler Liverpool pour Moustapha Mbow ?

Moustapha Mbow affole l’Europe. Le roc sénégalais du Paris FC, impérial cette saison, attire toutes les attentions avant l’été. Si la Premier League lui fait les yeux doux, le LOSC pourrait bien jouer les trouble-fêtes dans ce dossier.

À 26 ans, le défenseur central vit une ascension fulgurante. Titulaire indiscutable, il enchaîne les performances de haut vol sous les ordres d’Antoine Kombouaré. Ce week-end encore, contre Brest (4-0), il portait fièrement le brassard de capitaine. Avec 30 matchs au compteur, sa régularité impressionne nombre de prétendants.

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Le club parisien souhaite prolonger son bail qui court actuellement jusqu’en 2028. Mais le téléphone de son agent ne cesse de sonner. Selon RMC Sport, trois offres concrètes viennent d’Angleterre. Crystal Palace, Fulham et West Ham sont passés à l’action. Liverpool et le promu Ipswich Town surveillent de près l’évolution de la situation.

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Le LOSC n’a pas dit son dernier mot. Déjà positionnés cet hiver, les Dogues envisagent de revenir à la charge. Quatrièmes de Ligue 1, les Nordistes offrent la perspective séduisante d’une Coupe d’Europe. Moustapha Mbow est estimé à moins de 10 millions d’euros. Le Sénégalais pourrait combler le départ de Chancel Mbemba. Lille saura-t-il se montrer plus convaincant que les ogres britanniques ou les prétendants allemands ? Le combat s’annonce rude pour cette pépite du marché français.