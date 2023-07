De retour de prêt, un défenseur ne sera pas conservé par le Stade de Reims. Le club a officiellement annoncé son départ vers le Paris FC.

Mercato Stade de Reims : Moustapha Mbow signe au Paris FC

Alors que l'entraînement a repris depuis plusieurs semaines, les hommes de Will Still entament leur préparation avec les nouvelles recrues du Stade de Reims. De son côté, Moustapha Mbow ne fera pas partie du groupe qui débutera la saison, les Rémois ayant annoncé aujourd'hui son transfert au Paris FC.

Le défenseur prêté au RFC Seraing a disputé 25 matchs l'année dernière pour un but inscrit. Au sortir d'une assez bonne saison, les Belges ne peuvent lever son option d'achat en raison de la relégation. Une descente qui verra le Sénégalais retourner dans le Grand Est, seulement pour un court instant, puisqu'il vient de s'engager pour trois ans avec le Paris FC.

Un petit passage au Stade de Reims

Lié avec les Rouge et Blanc jusqu'en 2025, il ne s'est jamais imposée chez les pensionnaires d'Auguste-Delaune. Depuis son arrivée en 2019, il n'aura joué que 3 matchs et enchaîné les prêts, notamment à Nîmes, avant de filer en Belgique avec les derniers de la Jupiter League.

De son côté, le joueur s'est réjoui de sa signature dans le club de la capitale. "Je suis vraiment très heureux de rejoindre le Paris FC. Je suis convaincu d’être au bon endroit. Les discussions avec la Direction et le coach Gilli m’ont clairement orienté dans mon choix. J’espère pouvoir apporter tout ce que le staff me demandera. Je ferai tout mon possible pour aider l’équipe à atteindre ses objectifs et j’ai hâte de porter ce maillot." Avec ce transfert, les 7es de Ligue 2 BKT comptent sur l'ancien international espoir pour venir solidifier leur défense en vue de la saison et permettre au Paris FC de monter en Ligue 1.