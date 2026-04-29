Mercato : Ça chauffe entre l’ASSE et le LOSC pour un roc marocain  

Le LOSC et l’ASSE mènent une rude bataille pour s’attacher les services d’un défenseur marocain. Le jeune crack a fixé ses conditions.

Mercato : Ismaël Baouf sur la short-list de l’ASSE et du LOSC

Ismaël Baouf ne restera sans doute pas longtemps aux Pays-Bas. Après avoir attiré l’œil de l’ASSE et du LOSC cet hiver, le défenseur central de 19 ans prépare activement son départ de Cambuur. Le jeune talent marocain est désormais prêt pour rejoindre un club de haut niveau.

L’intérêt des clubs français ne date pas d’hier. Durant le dernier marché hivernal, Saint-Étienne s’est concrètement renseigné sur le joueur, tandis que Lille semblait à deux doigts de finaliser son arrivée. Ces deux formations pourraient bien revenir à la charge dès l’ouverture de la fenêtre estivale. Ismaël Baouf, dont le contrat expire en 2028, voit en ce mercato l’opportunité idéale de changer d’air.

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Sa deuxième partie de saison confirme son immense potentiel. Il a claqué 6 buts et délivré une passe décisive en 30 matchs. Le défenseur ne partira pas n’importe où. Ismaël Baouf a fixé deux conditions non négociables pour son transfert. Il veut un championnat où il va disputer une ligue européenne. Le projet sportif doit lui garantir une présence régulière sur le terrain.

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Pour l’ASSE, tout dépendra de la montée en Ligue 1. Si les Verts retrouvent l’élite, ils pourraient offrir au Marocain ce rôle de cadre immédiat qu’il recherche. À l’inverse, le LOSC pourrait hésiter à lui promettre une place de titulaire indiscutable dès son transfert depuis la D2 néerlandaise. Estimé à environ 2,5 millions d’euros, l’ancien crack d’Anderlecht suscite également l’intérêt du Club Bruges.