Mercato LOSC : C’est fait, un nouveau phénomène attendu à Lille  

Le LOSC a dégainé une offre pour un ailier brésilien. Le deal pourrait être scellé dans les prochaines semaines.

Mercato : le LOSC lorgne Ryan Roberto

Le LOSC avance ses pions pour Ryan Roberto. Ce talent offensif de 18 ans, dont le nom circulait récemment dans les couloirs du Real Madrid, du FC Barcelone ou du PSG, pourrait finalement poser ses valises dans le Nord de la France.

Ryan Roberto est en pleine forme. Formé à Flamengo, ce gaucher capable d’occuper les deux ailes ou de s’installer en meneur de jeu axial est le nouveau phénomène brésilien. Les géants européens se bousculent pour frapper ce joli coup. Mais la réalité du marché semble désormais plus ouverte pour le club de Bruno Genesio.

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Selon les révélations d’ESPN, les Dogues ont entamé des pourparlers. Lille devance désormais le Shakhtar Donetsk sur ce dossier. Les Dogues proposent 10 millions d’euros. Cette offre dépasse largement les 6 millions déjà refusés au Shakhtar. Le directeur sportif de Flamengo, José Boto, a fixé le prix de départ à 8 millions d’euros. Avec deux millions de bonus supplémentaires, les dirigeants lillois sont sur le point de toucher au but pour le buteur.

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Pourquoi le transfert brûle pour cet été ? Sous contrat jusqu’en mars 2027, le jeune ailier sera libre de négocier son avenir dès septembre 2026. Pour Flamengo, il faut vendre maintenant pour maximiser le profit. Le LOSC a des arguments. Une qualification probable pour la Ligue des Champions et une solidité financière évidente placent le club en pole position.