Ça chauffe au LOSC : Bruno Genesio rend sa démission ?

C’est une révélation explosive qui secoue le LOSC. L’entraîneur Bruno Genesio aurait pris la décision de quitter le club, malgré la perspective de disputer la prochaine Ligue des champions.

Mercato : Le LOSC sous le choc, Bruno Genesio veut s’en aller

Ce mercredi 29 avril 2026, le LOSC vit des heures inhabituelles. Le club nordiste vise plus que jamais une place sur le podium. 4es du championnat à égalité de points avec l’OL (3e), les Dogues savent que chaque point compte dans cette course pour la Ligue des champions. Ils devront enchainer les succès lors de leurs trois derniers matchs en vue d’atteindre cet objectif.

C’est dans ce contexte qu’une onde de choc traverse les couloirs du Domaine de Luchin. Bruno Genesio, qui bénéficie pourtant du soutien de la direction, a décidé de frapper un grand coup. L’entraîneur lillois va quitter son poste d’ici la fin de la saison, annonce l’insider Mohamed Toubache-Ter.

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Sa décision est prise. Et peu importe le dénouement du championnat, le technicien de 59 ans devrait faire ses valises. Une décision révélatrice d’un homme fidèle à ses principes et prêt à assumer ses responsabilités. Reste à savoir si les responsables de Lille OSC parviendront à le faire changer d’avis.

Une première tentative de départ avortée

Pour le moment, Bruno Genesio n’aurait pas l’intention de prolonger son contrat expirant dans un mois. Il avait même déjà posé sa démission en début d’année suite à la défaite contre le Celta Vigo en Ligue Europa (2-1). Une proposition rejetée par Olivier Létang.

Lille est à la recherche d’un coach à compter de la saison prochaine. #LOSC — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) April 29, 2026

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Le président du LOSC avait trouvé les arguments nécessaires pour le maintenir à son poste. Les dirigeants réussiront-ils encore à le garder ? Pas si sûr. Le natif de Lyon semble cette fois-ci déterminé à faire ses valises.