ASSE : Le message fort du Mans à Saint-Etienne avant Bastia

À la lutte à distance avec l’ASSE pour la 2e place de la Ligue 2, Le Mans FC tente de renverser la pression sur le SC Bastia, son adversaire de la 34e journée du championnat.

Bastia, arbitre du duel à distance entre l’ASSE et Le Mans

Deuxième au classement devant l’ASSE, Le Mans FC est à un pas de la montée directe en Ligue 1. Grâce à leurs deux points d’avance sur les Stéphanois, les Manceaux ont leur destin entre les mains. Il leur suffit de remporter l’ultime match contre le SC Bastia pour rejoindre l’ESTAC, déjà sacré champion de la Ligue 2.

Mais rien n’est gagné pour l’équipe de Patrick Videira. Elle doit batailler contre des Bastiais, qui sont encore en vie pour le maintien en Ligue 2. Ces derniers peuvent finir à la 16e place de barragiste grâce à une victoire, combinée avec une défaite ou un match nul de Laval contre Boulogne. Le club corse à l’avantage du terrain, il reçoit Le Mans au stade Armand-Cesari, samedi (20h).

Hatfout : « Je pense que la pression sera plus sur Bastia »

L’enjeu du match fait monter naturellement la pression chez les deux adversaires. Une pression qu’Ewan Hatfout tente d’évacuer, en la renvoyant sur le Sporting Club. « On sait que Bastia va jouer son maintien. Je pense que la pression sera plus sur eux », a-t-il déclaré, avant le choc sur l’Île de Beauté. « À Bastia, il y a la survie d’un club qui se joue. Nous, c’est une saison où on a atteint plus que nos objectifs », insiste-t-il.

À voir

ASSE :Duel avec Le Mans pour la montée, avantage pour Sainté

Évidemment, le gardien de but des Manceaux tente d’atténuer la double pression sur eux. Celle de Bastia, mais aussi de l’AS Saint-Etienne, son adversaire à distance pour la deuxième place. « On n’a pas perdu contre Reims, on a pris un point sur les Verts, qui ont perdu à Rodez (2-1). Après, forcément, il y a de la déception, mais elle ne durera que quelques heures », avait-il confié, à l’issue de la 33e journée.

Le portier du Mans se méfie naturellement de Bastia

Bien que confiant, Ewan Hatfout reste toutefois prudent. Surtout que l’équipe du Mans n’avait pas assuré lors de trois de ses quatre derniers matchs. Elle avait été accrochée par Boulogne (0-0), Grenoble Foot (1-1) et évidemment Reims (1-1).

« Cela ne sera pas forcément facile, on s’attend à un vrai combat », a prévenu le portier numéro 2 du club sarthois. Contrairement au Mans, Bastia a enregistré 2 victoires et 1 nul lors de ses trois derniers matchs.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Quelle équipe de l’AS Saint-Etienne contre Amiens ?

ASSE : Montée en L1, les scénarios possibles avant Amiens

À voir

Ça chauffe à l’OM : La direction durcit le ton avant Le Havre

L’ASSE peut-elle espérer un coup de pouce du club corse dans sa lutte à distance avec Le Mans ? Rendez-vous le samedi 9 mai, peu avant 22 heures.