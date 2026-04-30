ASSE : Lutte pour la 2e place, gros avantage pour Le Mans

L’ASSE est dans une position moins favorable que Le Mans FC pour la montée directe en Ligue 1, en cas d’égalité de points et de difference de buts, au regard des nouveaux critères de la LFP.

Duel entre l’ASSE et Le Mans FC pour la 2e place

L’ASSE n’affrontera pas Le Mans FC dans le sprint final, mais les deux équipes sont au coude-à-coude dans le duel à distance pour la montée directe en Ligue 1. Les Stéphanois sont 3es avec 57 points, tandis que les Manceaux sont 2es avec 58 points, à deux journées de la fin du championnat.

Rien n’est donc encore joué pour les deux équipes. Leur lutte à distance pourrait même se prolonger jusqu’à la 34e et dernière journée de Ligue 2, si elles ne se départagent pas ce week-end, lors de la 33e journée.

Avantage aux Manceaux dans la double confrontation directe

A l’issue du championnat, si l’AS Saint-Etienne et Le Mans se retrouvent à égalité, au nombre de points et aussi à la différence de buts, c’est bien le club sarthois qui sera admis directement en Ligue 1. Parce qu’il a l’avantage sur son homologue ligérien, au regard du troisième niveau des critères de la Ligue de Football Professionnel. A savoir : ‘’le plus grand nombre de points lors des confrontations directes’’.

Le Mans avait remporté le match aller à Geoffroy-Guichard (2-3), alors que l’ASSE s’était contentée d’un match nul au retour au stade Marie-Marvingt (0-0). Cela fait donc 4 points pour les Sang et Or et 1 point pour les Verts, dans la double confrontation entre les deux équipes.

Les éventuels scénarios positifs pour Saint-Etienne

L’enjeu pour l’équipe de Philippe Montanier est donc de passer devant celle de Patrick Vireira à l’issue des deux derniers matchs du championnat. Pour ce faire, les éventuels scénarios sont les suivants :

À voir

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1 point sur 6 pour l’ASSE et 0 point sur 6 pour Le Mans

2 points sur 6 pour l’ASSE, 1 point sur 6 pour Le Mans

3 points sur 6 pour l’ASSE, 2 points sur 6 pour Le Mans

4 points sur 6 pour l’ASSE et 3 points sur 6 pour Le Mans

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Dans ces 4 cas de figure, l’AS Saint-Etienne devra forcément avoir l’avantage à la différence de buts générale pour passer. Or, elle est actuellement à égalité avec son adversaire, soit +17 chacun.

Classement du Top 6 à l’issue de la 32e journée :

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1er-ESTAC 64 points

2e-Le Mans 58 points

3e-ASSE 57 points

4e-Red Star 54 points

5e-Reims 52 points

6e-Rodez 52 points

Programme de l’ASSE et du Mans FC :

Samedi 2 mai

Rodez – ASSE

Le Mans – Reims

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Samedi 9 mai

ASSE – Amiens

Bastia – Le Mans