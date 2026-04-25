ASSE : Le Mans passe devant Saint-Etienne, la pression monte

Le scénario redouté par l’ASSE s’est produit. Elle affrontera le leader l’ES Troyes AC, ce samedi (20h), en étant troisième de Ligue 2.

Le Mans FC passe devant l’ASSE

L’ASSE n’est plus deuxième de la Ligue 2. Elle a chuté à la 3e place, à la suite du point glané par Le Mans FC à Grenoble (1-1). Les Manceaux étaient à égalité de points avec les Stéphanois avant leur match. Ils ont désormais un point de plus et détiennent provisoirement le deuxième billet pour la montée directe en Ligue 1.

L’AS Saint-Etienne est maintenant doublement sous pression, avant son match contre l’ES Troyes AC, dans la soirée. Elle doit absolument gagner pour reprendre la deuxième place. L’équipe de Philippe Montanier peut également repasser devant Le Mans FC, grâce à un match nul contre celle de Stéphane Dumont, mais l’idéal serait de mettre les Manceaux à 2 points, en profitant de faux pas.

Classement provisoire avant ASSE – ESTAC :

1er- Troyes 61 points

2e- Le Mans 58 points

3e- ASSE 57 points

4e- Red Stars 54 points

5e- Reims 52 points