‎LDC : Le PSG efface l’OM encore un peu plus de l’histoire

Le PSG a franchi un nouveau cap européen en validant sa troisième finale de Ligue des champions après son duel accroché contre le Bayern Munich en demi-finale. Un exploit qui bouscule un monument du football français : l’OM n’est plus le club hexagonal le plus présent en finale de C1.

LDC : Le PSG efface un vieux record de l’OM

‎Longtemps, l’OM a vécu sur son prestige européen et sa victoire historique de 1993 face à l’AC Milan. Mais cette fois, Paris change la hiérarchie. Avec une troisième finale de Ligue des champions après celles de 2020 et 2025, le PSG prend seul la tête des clubs français les plus présents à ce niveau.

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‎Le Bayern Munich pensait pourtant pouvoir freiner la machine parisienne. Mais le Paris SG a résisté à l’Allianz Arena avec un mental froid et clinique. ‎L’OM gardait jusque-là ce symbole avec ses finales de 1991 et 1993. Paris vient désormais effacer cette égalité historique. Une petite ligne dans les statistiques, mais un énorme séisme dans la rivalité française.

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Le Paris Saint-Germain devient ainsi le club français ayant disputé le plus de finales de Ligue des champions avec trois apparitions, dont celle de 2025 remportée. Une nouvelle preuve que le pouvoir du football français s’est déplacé de la Canebière vers la capitale.