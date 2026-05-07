OM-Stade Rennais : Pas de miracle, un gros forfait confirmé

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C’est officiellement confirmé ! L’OM recevra finalement un Stade Rennais privé de son gardien numéro un. Malgré une ultime tentative auprès de la commission de discipline de la LFP, Brice Samba a vu sa suspension confirmée avant le déplacement explosif au Vélodrome, un coup dur qui tombe au pire moment pour le club breton.
OM-Stade Rennais : La LFP ferme la porte à Rennes et Samba
Le Stade Rennais espérait encore un revirement administratif. Il n’aura pas eu lieu. Réunie ce mercredi, la commission de discipline de la LFP a confirmé le carton jaune reçu par Brice Samba face à l’OL. Résultat immédiat : le gardien international français manquera la dernière journée de Ligue 1 contre l’OM.
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Le club breton contestait pourtant cette sanction. Sur l’action du penalty lyonnais, Rennes estimait que Mousa Al-Tamari était le véritable fautif sur Afonso Moreira. Une version soutenue par Franck Haise après la rencontre : « Il y a eu plus un contact de Mousa, à mon sens », avait-il confié.
Franck Haise avait déjà senti le danger
L’entraîneur rennais semblait presque résigné au coup de sifflet final. « Il faudra faire sans Brice le dernier match », avait-il glissé avec une lucidité froide. Une phrase devenue réalité quelques jours plus tard. Ce détail disciplinaire pèse lourd. Brice Samba représente un repère essentiel dans une défense rennaise souvent secouée cette saison.
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Son absence au Vélodrome modifie totalement l’équilibre du SRFC avant un rendez-vous sous haute pression. Sauf surprise, c’est Mathys Silistrie qui gardera les cages rennaises contre Marseille. Un défi immense pour le jeune portier, attendu dans une ambiance volcanique face à un OM toujours imprévisible à domicile.
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Si la commission avait annulé l’avertissement de Brice Samba, Mousa Al-Tamari aurait probablement écopé du carton et raté lui aussi le déplacement à Marseille. Le football se joue parfois sur un tacle, parfois sur une ligne de règlement.