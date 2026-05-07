OM-Stade Rennais : Pas de miracle, un gros forfait confirmé

C’est officiellement confirmé ! ‎L’OM recevra finalement un Stade Rennais privé de son gardien numéro un. Malgré une ultime tentative auprès de la commission de discipline de la LFP, Brice Samba a vu sa suspension confirmée avant le déplacement explosif au Vélodrome, un coup dur qui tombe au pire moment pour le club breton.

‎OM-Stade Rennais : La LFP ferme la porte à Rennes et Samba

‎Le Stade Rennais espérait encore un revirement administratif. Il n’aura pas eu lieu. Réunie ce mercredi, la commission de discipline de la LFP a confirmé le carton jaune reçu par Brice Samba face à l’OL. Résultat immédiat : le gardien international français manquera la dernière journée de Ligue 1 contre l’OM.

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‎Le club breton contestait pourtant cette sanction. Sur l’action du penalty lyonnais, Rennes estimait que Mousa Al-Tamari était le véritable fautif sur Afonso Moreira. Une version soutenue par Franck Haise après la rencontre : « Il y a eu plus un contact de Mousa, à mon sens », avait-il confié.

‎Franck Haise avait déjà senti le danger

L’entraîneur rennais semblait presque résigné au coup de sifflet final. « Il faudra faire sans Brice le dernier match », avait-il glissé avec une lucidité froide. Une phrase devenue réalité quelques jours plus tard. ‎Ce détail disciplinaire pèse lourd. Brice Samba représente un repère essentiel dans une défense rennaise souvent secouée cette saison.

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Son absence au Vélodrome modifie totalement l’équilibre du SRFC avant un rendez-vous sous haute pression. ‎Sauf surprise, c’est Mathys Silistrie qui gardera les cages rennaises contre Marseille. Un défi immense pour le jeune portier, attendu dans une ambiance volcanique face à un OM toujours imprévisible à domicile.

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Si la commission avait annulé l’avertissement de Brice Samba, Mousa Al-Tamari aurait probablement écopé du carton et raté lui aussi le déplacement à Marseille. Le football se joue parfois sur un tacle, parfois sur une ligne de règlement.