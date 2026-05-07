ASSE : Des renforts XXL pour les Verts face à Amiens

‎‎L’ASSE va jouer bien plus qu’un simple match contre Amiens samedi soir à Geoffroy-Guichard. Entre possible remontée en Ligue 1, retour des héros de 1976 et présence des grands patrons du club, Saint-Étienne prépare une soirée qui pourrait basculer dans l’histoire récente des Verts.

‎ASSE : Les héros de 1976 de retour à Geoffroy-Guichard

‎À Saint-Étienne, la tension monte déjà autour de cette dernière journée de Ligue 2. Geoffroy-Guichard affichera complet pour pousser les Verts vers une montée directe qui semblait encore fragile il y a quelques semaines.‎ L’atmosphère promet d’être étouffante pour Amiens. Les supporters stéphanois veulent transformer le stade en volcan.

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Dans le Forez, personne n’a oublié les saisons galères. Cette fois, le peuple vert veut revoir la lumière. ‎Le club ne prépare pas seulement un rendez-vous sportif. L’ASSE rendra hommage aux légendes de l’épopée européenne de 1976, cinquante ans après la finale perdue contre le Bayern Munich.

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‎Cette célébration ajoute une portée symbolique énorme à la soirée. Les anciens feront vibrer la mémoire collective du Chaudron avant un match qui peut changer le futur du club. Saint-Étienne adore ces soirées où la nostalgie rencontre l’espoir.

‎Gazidis et Tanenbaum en première ligne

‎Selon EVECT, Larry Tanenbaum fera spécialement le voyage depuis le Canada pour assister à cette affiche décisive. Ivan Gazidis sera également présent avec les dirigeants de Kilmer Sports Ventures. Toute la direction de l’ASSE sera réunie contre Amiens pour soutenir une possible montée en Ligue 1.

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‎Cette présence massive des décideurs envoie un message fort. Le projet stéphanois entre dans une phase capitale. Une montée offrirait un accélérateur sportif, économique et émotionnel immense aux Verts. À Geoffroy-Guichard, certains parlent déjà d’une nuit capable de relancer tout un club.