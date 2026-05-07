‎Mercato : Banni par son entraîneur, il va débarquer à l’OM

L’OM pourrait récupérer cet été un joueur aussi revanchard que fragilisé. Derek Cornelius, poussé vers la sortie de son prêt après une rupture totale avec son entraîneur Danny Röhl, se rapproche d’un retour à Marseille.

‎Une rupture silencieuse qui a tourné au malaise

‎Le dossier Derek Cornelius ressemble davantage à une affaire de vestiaire qu’à un simple prêt raté. Selon Ibrox News, le défenseur canadien avait pourtant réussi des débuts encourageants avant qu’une blessure ne casse son rythme. ‎La suite a viré au bras de fer. Les tensions avec Danny Röhl auraient progressivement isolé le joueur au sein du groupe.

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Le détail qui résume l’ampleur du malaise ? Ses vêtements d’entraînement auraient même été retirés du stock de son club écossais des Glasgow Rangers. Un geste rarement anodin dans le football professionnel.

‎Danny Röhl entretient le flou

‎Face aux rumeurs, Danny Röhl n’a pas totalement fermé la porte au mystère. « Tout ce qui s’est passé entre Cornelius et moi restera entre nous. J’ai mes principes », a-t-il simplement déclaré à propos de la situation du joueur. ‎Une phrase courte, froide, presque clinique. Dans le jargon du football, ce type de sortie cache souvent une cassure définitive entre un coach et son joueur.

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À ce niveau-là, le retour en arrière devient quasiment impossible. ‎L’Olympique de Marseille observe donc la situation avec attention. Car derrière cette crise humaine se cache aussi une opportunité de marché intéressante pour un club qui cherche à reconstruire une défense plus stable.

‎Marseille face à un pari risqué

‎La vraie question est désormais simple : dans quel état psychologique Derek Cornelius reviendra-t-il à Marseille ? Car un joueur mis à l’écart peut sombrer… ou exploser au rebond. L’international canadien‎ devrait revenir à l’Olympique de Marseille après une grave rupture avec son entraîneur Danny Röhl durant son prêt.

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‎À 28 ans, le défenseur conserve un profil apprécié pour son impact physique et sa capacité à défendre en avançant. Dans un effectif marseillais en pleine turbulence, ce retour inattendu pourrait finalement devenir l’un des dossiers chauds du mercato olympien. Et à Marseille, les histoires les plus tendues finissent souvent par faire le plus de bruit.