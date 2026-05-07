Bayern Munich – PSG : Paris résiste à l’enfer de Munich en Ligue des champions

L’affiche Bayern Munich – PSG a été une cérémonie en enfer, fort heureusement dominée par le Paris Saint-Germain. Pour rejoindre la finale de la Ligue des champions, le club de la capitale a dû souffrir au point de ne plus tenir sur les jambes de ses joueurs dans une Allianz Arena brûlante. Le but d’Ousmane Dembélé s’est avéré décisif puisqu’il envoie le collectif tout droit vers le doublé.

Ligue des champions : le PSG passe, pas le Bayern Munich

Ce mercredi, le PSG a bien validé son ticket pour la finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich. Cette victoire est acquise de haute lutte face à une équipe allemande complètement venue contrarier ses plans. On peut dire que la tactique de Luis Enrique, qui redoutait la durable intensité de cette rencontre, a fonctionné. Les joueurs ont chargé dès la première mi-temps qu’ils ont largement dominée. Ils ont même profité de cette séquence pour prendre leur option sur le match avec le but de Dembélé à la 3e minute du match.

Victoire des joueurs du PSG après la final

Lire aussi : PSG : Campos attendu à Moscou pour boucler un transfert XXL

Titillés dans leur orgueil, les Bavarois n’ont rien voulu laisser passer. Ils ont commencé par mettre le pied sur le ballon avec une possession estimée à 60 %. Michael Olise, Eric Kane, Luis Diaz ou encore Jamal Musiala ont multiplié les offensives sans percer les buts de Matvey Safonov, du moins pas tout de suite. Les Parisiens ont clairement fermé le jeu vers leur zone défensive malgré quelques incursions dangereuses du Bayern Munich. Le bloc défensif serré mis en place par Enrique s’est pratiquement avéré impénétrable. Willian Pocho a donné de sa personne pour éviter un revers au Paris Saint-Germain. Plus les Bavarois accentuaient la pression dans la défense du club parisien, plus il réalisait des interventions décisives avec autorité.

Safonov crève l’écran

Du côté du PSG, un autre homme a été décisif et c’est l’immanquable Safonov. Sans lui, Paris aurait même été rejoint au score par le Bayern, surtout sur la frappe de Jamal Musiala avant la mi-temps. En seconde période, le scénario est resté le même : domination allemande, résistance parisienne. Khvicha Kvaratskhelia a brillé par sa génrosité, provoquant sans relâche, tandis que Désiré Doué s’est procuré plusieurs occasions, toutes repoussées par un grand Neuer.

Les scènes de joie des joueurs parisiens après la qualification en finale de Ligue des champions 🤩#BAYPSG | #UCL pic.twitter.com/geOSvDgx2g — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 6, 2026

Lire aussi : Bayern Munich – PSG : La compo officielle d’Enrique fuite !

À voir

RC Lens-PSG : Enorme coup dur confirmé avant le choc

La fin de rencontre a été particulièrement tendue. Le Bayern a poussé jusqu’au bout, et Harry Kane a fini par réduire l’écart dans le temps additionnel d’une frappe puissante après un service de Davies. Pendant quelques secondes, tout Munich y a cru. Mais Paris n’a pas craqué.

Marquinhos, symbole d’un PSG qui a souffert

Marquinhos, épuisé, criblé de crampes, symbolisait cette résistance totale. Dembélé, depuis le banc, haranguait ses partenaires. Toute l’équipe défendait ensemble, attaquants compris. C’est cette solidarité qui a permis au PSG de survivre à la tempête bavaroise.

Vous pourriez aimer sur le PSG :

Bayern-PSG : L’option surprise dans la compo de Luis Enrique

Bayern Munich – PSG : Zaïre-Emery prévient déjà Luis Diaz !

Au coup de sifflet final, l’explosion de joie a été immense. Paris retrouve la finale de la Ligue des champions pour la deuxième année de suite et affrontera Arsenal le 30 mai avec un rêve immense : décrocher enfin cette deuxième étoile tant attendue.

À voir

‎Mercato : Banni par son entraîneur, il va débarquer à l’OM

Même Nasser Al-Khelaïfi n’a pas caché son ambition : « On veut aller chercher la deuxième étoile. » Le message est clair. Ce PSG-là ne veut plus seulement exister parmi les grands d’Europe. Il veut régner.