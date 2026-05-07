Bayern-PSG : La sortie fracassante d’Al-Khelaïfi après la qualif

Le PSG a résisté au Bayern Munich pour décrocher une nouvelle finale de Ligue des champions. Nasser Al-Khelaïfi n’a pas caché son euphorie après le coup de sifflet final. Porté par une équipe combative et un collectif enfin mature, le président parisien a livré un discours fort, presque symbolique, qui confirme le changement profond du club parisien.

‎Le PSG ne tremble plus dans les grands rendez-vous

‎Le Paris Saint-Germain a longtemps vécu des soirées européennes cruelles. Cette fois, Paris a tenu bon. Face à un Bayern Munich agressif et expérimenté, le PSG a montré un visage froid, discipliné et presque clinique. Le nul obtenu en Allemagne (1-1), après le spectaculaire succès de l’aller, propulse les hommes de Luis Enrique vers une deuxième finale consécutive.

Lire aussi : Champions League : Bukayo Saka attend le Paris SG en finale

À voir

ASSE : Des renforts XXL pour les Verts face à Amiens

‎Nasser Al-Khelaïfi a immédiatement insisté sur cette évolution mentale. « Honnêtement, c’est magnifique. Deux finales, maintenant on veut aller chercher la deuxième étoile », a lancé le président parisien au micro de Canal+. Une phrase simple, mais lourde de sens. Paris ne célèbre plus seulement une qualification. Paris pense désormais héritage européen.

‎“La star, c’est l’équipe” : le nouveau credo du Paris SG

‎Le dirigeant qatari a surtout martelé un message clair : le PSG version 2026 n’est plus construit autour d’individualités capricieuses. « J’ai parlé avec les joueurs, je leur ai dit qu’on n’a pas des joueurs, on a des guerriers », a affirmé Al-Khelaïfi. ‎Cette déclaration résume parfaitement la mutation opérée par Luis Enrique.

Lire aussi : Mercato : Le PSG, un club que personne ne veut quitter !

Le pressing collectif, les replis défensifs et l’intensité physique ont remplacé les vieux déséquilibres des années précédentes. Même Khvicha Kvaratskhelia, épuisé dans les dernières minutes, symbolise cette nouvelle philosophie. « Kvara était mort mais il a couru, il s’est battu pour gagner », a insisté le président parisien.

‎Luis Enrique change l’ADN du club

‎Le véritable tournant du Paris SG se situe peut-être là. Pendant plus d’une décennie, Paris a empilé les stars en espérant séduire l’Europe. Désormais, le club semble enfin avoir trouvé une identité de jeu cohérente et une hiérarchie claire. ‎Al-Khelaïfi n’a d’ailleurs pas oublié de saluer son entraîneur espagnol : « On a le meilleur coach au monde, le meilleur directeur sportif, les meilleurs supporters. »

Lire la suite sur le PSG :

RC Lens-PSG : Enorme coup dur confirmé avant le choc

À voir

FC Nantes : Ce détail inquiétant avant le choc face au RC Lens

PSG : Campos attendu à Moscou pour boucler un transfert XXL

Derrière l’émotion, le message est stratégique. Paris veut installer un cycle durable, pas simplement collectionner les coups médiatiques. ‎Après sa qualification face aux Munichois, le club francilien rêve désormais d’une nouvelle étoile. ‎Et pour une fois, cette ambition parisienne ressemble moins à une promesse marketing qu’à une véritable déclaration de puissance.