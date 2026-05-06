Champions League : Bukayo Saka attend le Paris SG en finale

Ce mardi soir, Arsenal a obtenu son billet pour la finale de la Ligue des Champions en s’imposant face à l’Atlético Madrid (1-0), après leur match nul de la semaine passée (1-1). À l’issue de la rencontre, Bukayo Saka a exprimé son souhait de retrouver le PSG en finale.

Bukayo Saka veut prendre sa revanche contre le PSG

Opposé à l’Atlético Madrid, Arsenal s’est imposé sur la plus petite marque (1-0), ce mardi soir à l’ Emirates Stadium, en demi-finale retour de Ligue des Champions, portant le score à 2-1 sur l’ensemble des deux rencontres. Unique buteur de la partie, Bukayo Saka a permis aux Gunners de retrouver la finale de la Coupe aux grandes oreilles, vingt ans après la dernière. Une finale que le gaucher anglais voudrait disputer face au Paris SG.

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« Bien sûr que je vais regarder la demi-finale retour entre le PSG et le Bayern. Qui est-ce que je veux affronter ? Allez, les gars, vous savez que vous ne pouvez pas me poser cette question, je vais vous faire une réponse de media training (rires). Plus sérieusement, dans le fond, vous savez très bien qui est-ce que j’ai envie d’affronter », a déclaré Bukayo Saka au micro de CBS Sport.

Un non-dit qui en dit long. La réponse de l’international anglais de 24 ans a rapidement enflammé les débats chez les supporters des Gunners, tiraillés entre deux lectures : affronter le PSG pour prendre leur revanche après l’élimination en demi-finales la saison dernière, ou défier le Bayern qu’Arsenal avait dominé lors de la phase de ligue.

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Mais plusieurs internautes et analystes assurent que les propos de Saka concernent plus le Paris Saint-Germain. La saison dernière, Ousmane Dembélé et ses coéquipiers avaient éliminé le club londonien en demi-finale de la compétition (0-1 et 1-2). Pour rappel, la finale de l’UEFA Champions League 2025-2026 se disputera le 30 mai prochain à Budapest, en Hongrie.

Cette sortie de Bukayo Saka rappelle cette de Robert Sanchez, le gardien de Chelsea. En effet, l’été dernier, l’international espagnol de 28 ans, dans une vidéo devenue virale, avait exprimé le souhait que son équipe affronte les hommes de Luis Enrique lors de la phase de ligue de la Ligue des Champions pour montrer que le succès des Blues en finale de la Coupe du monde des Clubs (3-0) n’était pas un accident.

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« Donnez-nous le PSG pour qu’on puisse les éliminer et, cette fois-ci, ils n’auront aucune excuse », criait-il dans la vidéo. Finalement, les deux équipes se sont croisées en huitièmes de finale et Chelsea a été laminé sur les deux rencontres par le Paris Saint-Germain (2-5, 0-3).