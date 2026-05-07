Mercato FC Nantes : Après Pantaloni, un autre coach déchire l’offre de Kita

La direction du FC Nantes fouille un peu partout ces dernières semaines pour trouver un nouveau coach pour la saison prochaine. Deux techniciens ont déjà décliné les offres des Kita.

Mercato FC Nantes : Michel Der Zakarian à Nantes cet été ?

Les dirigeants du FC Nantes cherchent activement un nouveau tacticien pour la saison prochaine. Le club, proche de descendre en Ligue 2, doit se reconstruire. Waldemar et Franck Kita ciblaient d’abord Olivier Pantaloni, mais ce dernier a refusé l’offre. Ce désistement a laissé le champ libre aux spéculations.

Tout a commencé par un message de l’insider Mohamed Toubache-Ter sur X. « Michel Der Zakarian de retour en Ligue 2 ? En tout cas, il a la côte le bougre ! ». Il n’en fallait pas plus pour que les supporters du FC Nantes imaginent déjà un retour de l’ancien coach. Mais le destin de Der Zakarian semble s’écrire ailleurs. Ce n’est pas vers la Loire, mais vers la Moselle que ses regards se tournent.

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Le FC Metz, relégué officiellement, en fait son objectif. Culture Grenat a confirmé l’intérêt des Messins pour ce coach. Le profil de l’ex-entraîneur montpelliérain séduit les Grenats. Il connaît parfaitement l’exigence du haut niveau et la rudesse de la deuxième division. Pour succéder à Benoît Tavenot, Metz étudie plusieurs pistes.

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Actuellement, Michel Der Zakarian occupe la deuxième position dans leur liste de priorités. Ironie du sort, il se retrouve encore une fois juste derrière Olivier Pantaloni dans la hiérarchie des choix. Le banc nantais n’accueillera donc pas Michel Der Zakarian. Si les rumeurs s’enflammaient, la réalité du terrain s’avère bien différente.