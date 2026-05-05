Mercato FC Nantes : Olivier Pantaloni répond à Waldemar Kita

Priorité de Waldemar Kita pour prendre la suite sur le banc du FC Nantes à la fin du contrat de Vahid Halilhodzic cet été, Olivier Pantaloni a donné sa réponse. Explications.

Mercato FC Nantes : Olivier Pantaloni ne succèdera pas à Vahid Halilhodzic

Cible prioritaire du FC Nantes afin de remplacer Vahid Halilhodzic à l’intersaison, Olivier Pantaloni n’entraînera pas les Canaris. En fin de contrat avec le FC Lorient le 30 juin prochain, le technicien de 59 ans aurait repoussé les avances de Waldemar Kita, selon les informations du journal Ouest-France.

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Son profil d’entraîneur capable de faire remonter une équipe en Ligue 1 plait énormément aux dirigeants nantais. Mais si le projet ne le laisse pas insensible, Olivier Pantaloni aurait finalement dit non au FCN, sans que les raisons ne soient dévoilées, précise le quotidien régional.

Les dirigeants se penchent depuis plusieurs semaines sur l’opération reconstruction qui les attend vraisemblablement en Ligue 2 la saison prochaine. Pour cela, ils avaient identifié une cible prioritaire pour prendre place sur le banc en la personne de Pantaloni. Le technicien corse a récemment décidé de ne pas prolonger son bail avec les Merlus.

Nommé en 2024, il a permis de faire remonter les Merlus dès sa première saison avant d’assurer un maintien très confortable dans l’élite. En quête d’un entraîneur pour la saison prochaine, la direction du FC Nantes serait désormais sur les traces d’un autre tacticien français.

Stéphane Gilli, le nouveau favori ?

Le refus d’Olivier Pantaloni complique sérieusement les plans du FC Nantes, qui pensait tenir son futur coach. Dans ce contexte, Waldemar Kita doit réactiver ses pistes et explorer d’autres profils. Parmi eux, celui de Stéphane Gilli revient avec insistance, ancien artisan de la montée du Paris FC.

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Mais encore beaucoup de choses peuvent se passer d’ici le mois de juin, la valse des entraîneurs lançant en général le mercato dès la fin de la saison. Pour les pensionnaires de la Beaujoire, il va forcément y avoir du ménage à tous les étages avec cette descente quasiment inévitable, à moins de réaliser un premier miracle en s’imposant ce vendredi sur la pelouse de Lens en match avancé de la 33e journée.

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Une décision attendue rapidement pour éviter une période d’incertitude prolongée. Démis de ses fonctions au Paris FC en février dernier, neuf mois après une promotion historique du club en Ligue 1, Stéphane Gilli pourrait retrouver un banc en Ligue 2 dès cet été.